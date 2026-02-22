В Италии обнаружили древнее поселение эпохи неолита: чем уникально (фото)

В глубинах озера Браччано, неподалеку от Рима, археологи обнаружили затопленный неолитический поселок Ла Мармотта — настоящий "подводный музей" эпохи раннего земледелия. Именно здесь нашли одну из самых больших и лучше сохранившихся коллекций доисторических деревянных лугов во всей Европе — по меньшей мере 35 экземпляров, а детально изучили 19 полностью или почти полностью сохранившихся образцов.

Поселок существовал примерно с 5635 по 5230 годы до н. э. и располагалось на расстоянии около 300 метров от современного берега, на глубине 11 метров. Об этом пишет Arkeonews.

Поначалу люди жили на суше, но постепенное повышение уровня воды в озере затопило поселение. Толстый слой осадка и практически полное отсутствие кислорода в придонных слоях создали идеальные условия для хранения органических материалов — древесины, которая в других местах обычно полностью разлагается.

Между 1993 и 2005 годами подводные раскопки обнаружили не только луга, но и весла, лодки-однодеревки, колья для строительства хижин, сельскохозяйственные орудия и другие предметы повседневного обихода. Недавнее археоботаническое исследование позволило детально проанализировать 19 лугов и сделать неожиданные выводы.

Оказалось, что жители Ла Мармотты использовали шесть разных пород древесины: граб (9 лугов), калину (6 лугов), ольху, кизил, ясень и вечнозеленый дуб (по одному). Тиса, считавшегося почти универсальным материалом для лугов в неолите Европы, здесь не нашли вообще. Пыльцевые анализы подтвердили: тис просто не рос в окрестных лесах в тот период.

Ученые провели механические испытания и обнаружили, что все использованные породы древесины вполне пригодны для изготовления эффективных лугов. Каждая из них имеет достаточный модуль разрушения (устойчивость к ломке) и модуль упругости (способность возвращаться в исходное положение после изгиба). Вместо того чтобы импортировать "идеальную" древесину (например, тыс), община адаптировала конструкцию лугов к росшему рядом.

Луки не были церемониальными или погребальными предметами – функциональный анализ показал на них следы ударов стрел, трещины от интенсивного использования и остатки клейких смол. Охота оставалась важной частью жизни даже в земледельческой общине. Это подтверждают и остатки животных: олени, косули, дикие кабаны, лисы, водоплавающие птицы, а также 546 кремневых и обсидиановых наконечников стрел.

Интересно, что те же породы деревьев использовались не только для лугов, но и для строительства домов, изготовления весел, лодок-однодеревок и сельскохозяйственных орудий. Никакого строгого распределения материалов по назначению не наблюдалось – люди гибко использовали все, что давала местная лесная экосистема.

Находка из Ла Мармотты изменяет представление о неолитическом лучном искусстве в Средиземноморье. Ранее считалось, что изготовление качественных лугов почти полностью зависело от тиса. Теперь понятно: ранние фермеры умели работать с местными материалами, адаптируя конструкцию к их свойствам.

Это открытие доказывает высокий уровень знаний об окружающей среде, гибкую стратегию использования ресурсов и сочетание земледелия с активной охотой. Ла Мармотта становится одним из самых ярких примеров того, как неолитические общества адаптировались к своей среде, создавая эффективное оружие и инструменты из того, что было под рукой.

