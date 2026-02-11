В Египте обнаружили сверло в возрасте 5300 лет: чем уникально (фото)

При анализе музейной коллекции ученые обнаружили, что небольшой инструмент из медного сплава, который десятилетиями считали простым шилом, на самом деле является самым древним известным вращающимся металлическим сверлом в Древнем Египте. Артефакт датируется концом IV тысячелетия до н. е. (примерно 5300 лет назад) и относится к додинастическому периоду — задолго до появления первых фараонов.

Об открытии сообщает Arkeonews. Инструмент обнаружили в начале XX века в могиле 3932 г. на кладбище Бадари в Верхнем Египте. В настоящее время он хранится в Музее археологии и антропологии Кембриджского университета. Погребение принадлежало взрослому мужчине.

В 1920-х годах археолог Гай Брантон кратко описал предмет как "маленькое медное шило, обмотанное кожаным ремешком". Из-за короткого описания артефакт десятилетиями оставался малозаметным в музейных фондах.

Современное исследование с использованием микроскопических методов изменило все. На рабочем конце обнаружили характерные бороздки, закругленные края износа и небольшую кривизну - следы, соответствующие именно повторяющимся вращательным движениям, а не простой прокалывании или скребке.

Важнейшим доказательством стала хорошо сохранившаяся кожаная лента, все еще обмотанная вокруг стержня шестью витками. Это прямое физическое доказательство использования лучкового сверла: шнур, прикрепленный к луку, обматывается вокруг стержня и двигается вперед-назад, создавая быстрое вращение.

Лучковые сверла хорошо известны из более поздних периодов египетской истории, особенно из Нового царства (1550–1070 гг. до н. э.), где их изображают на стенах гробниц, а некоторые образцы сохранились полностью. Однако находка из Бадари доказывает: эта технология была почти на две тысячи лет раньше, чем считалось ранее.

Доктор Мартин Одлер из Ньюкаслского университета, главный автор исследования, отметил:

"За знаменитыми каменными памятниками и ювелирными изделиями Египта стояли практичные, обычные технологии, редко хранящиеся в археологических находках. Сверла были необходимы для обработки дерева, изготовления бусин и производства мебели".

Портативный рентгенофлуоресцентный анализ показал состав металла: медный сплав с добавлением мышьяка, никеля, небольшого количества серебра и свинца. Такая смесь значительно твердее чистой меди и свидетельствует о сознательном выборе состава сплава.

Читайте также: Могут жить до 200 лет: ученые раскрыли тайны уникальных арктических млекопитающих

Соавтор Йиржи Кмошек предполагает, что это может указывать на ранние металлургические знания и дальние торговые связи между Египтом и Восточным Средиземноморьем.

Артефакт из Бадари – это не просто древний инструмент. Он доказывает, что египтяне уже в додинастический период овладели высокоскоростным вращательным сверлением, требовавшим точного контроля, специальных сплавов и механически совершенной конструкции.

Ранее мы говорили, что ждет планету в случае полного разлома Африканского континента.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!