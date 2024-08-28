В Британии мальчик во время выгула собаки наткнулся на золотой артефакт (фото)

В Великобритании 12-летний мальчик Роуэн Бреннан совершил невероятное открытие, выгуливая собаку с мамой в поле. Вместо обычных находок он наткнулся на золотой браслет римской эпохи, который, как предполагают исследователи, мог быть наградой за военные заслуги во время завоевания Римом Британии.

Эта находка, сделанная в прибрежной деревне Пегам в Западном Сассексе, вызвала большой интерес у ученых. В отличие от большинства украшений римской эпохи, этот сияющий браслет, вероятно, не был женским аксессуаром, а принадлежал человеку, который получил его как военное отличие за проявленную храбрость, пишет Live Science.

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По словам местного совета Чичестера, браслет-манжет является исключительной и редкой находкой для римской Британии, особенно учитывая, что изготовлен из золота.

Золотой браслет римской эпохи. Источник: The British Museum's Portable Antiquities Scheme Золотой браслет римской эпохи. Источник: The British Museum's Portable Antiquities Scheme

Находку передали местному офицеру Portable Antiquities Scheme – проекту, который руководствуется Британским музеем и занимается каталогизацией археологических находок, обнаруженных общественностью. Недавний анализ показал, что браслет изготовлен из листового золота и датируется первым веком нашей эры, совпадающим с периодом римского вторжения на Британские острова под руководством императора Клавдия в 43 году нашей эры.

Сейчас браслет хранится в сложенном виде, но если его развернуть, он достигнет более 7 см в длину. Известный как браслет типа armilla, этот вид украшения был "военной наградой", которую отдавали за подвиги во время римского завоевания Британии. Впоследствии такие награды стали заменять денежными выплатами.

Напомним, 10-летняя девочка обнаружила древние следы динозавров, живших 200 миллионов лет назад на территории современной Британии.

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