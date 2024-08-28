У Британії хлопчик під час вигулу собаки натрапив на золотий артефакт (фото)

У Великій Британії 12-річний хлопчик Роуен Бреннан зробив неймовірне відкриття, вигулюючи собаку з мамою в полі. Замість звичайних знахідок, він натрапив на золотий браслет римської доби, який, як припускають дослідники, міг бути нагородою за військові заслуги під час завоювання Римом Британії.

Ця знахідка, зроблена в прибережному селі Пегам у Західному Сассексі, викликала великий інтерес у науковців. На відміну від більшості прикрас римської епохи, цей сяючий браслет, ймовірно, не був жіночим аксесуаром, а належав людині, яка отримала його як військову відзнаку за проявлену хоробрість, пише Live Science.

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За словами місцевої ради Чічестера, браслет-манжет є винятковою і рідкісною знахідкою для римської Британії, особливо з огляду на те, що він виготовлений із золота.

Золотий браслет римської епохи. Джерело: The British Museum's Portable Antiquities Scheme

Знахідку передали до місцевого офіцера Portable Antiquities Scheme – проєкту, який керується Британським музеєм і займається каталогізацією археологічних знахідок, виявлених громадськістю. Нещодавній аналіз показав, що браслет виготовлений із листового золота та датується першим століттям нашої ери, що збігається з періодом римського вторгнення на Британські острови під керівництвом імператора Клавдія у 43 році нашої ери.

Зараз браслет зберігається у складеному вигляді, але якщо його розгорнути, він сягне понад 7 см у довжину. Відомий як браслет типу armilla, цей вид прикраси був "військовою нагородою", яку надавали за подвиги під час римського завоювання Британії. Згодом такі нагороди стали замінювати грошовими виплатами.

Нагадаємо, 10-річна дівчинка виявила древні сліди динозаврів, що жили 200 мільйонів років тому на території сучасної Британії.

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