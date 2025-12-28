В Армении обнаружили загадочные 'драконьи камни' чем интересны и как связаны с древним культом воды (фото)

В высокогорье Армении археологи обнаружили уникальные каменные монументы, известные как "драконьи камни" или вешапы, которые, вероятно, были сооружены древним культом, связанным с поклонением воде. Эти массивные каменные столбы, вырезанные в виде животных, имеют возраст более шести тысяч лет.

Они находятся в горных регионах Армении и соседних стран. По времени создания они предваряют знаменитый британский Стоунхендж почти на тысячу лет, сообщает издание Independent.

Вешаки достигают от 1,1 до 5,5 метра высотой. Их изготовляли из местных пород камня – базальта или андезита – и устанавливали на значительной высоте, от 1000 до 3000 метров над уровнем моря. Как давним жителям удалось транспортировать многотонные камни по сложным горным рельефам и установить их вертикально, до сих пор остается загадкой.

В то же время, первое масштабное системное исследование этих памятников позволило пролить свет на их происхождение и назначение. Ученые проанализировали 115 вешал, расположенных на Армянском нагорье, и выявили четкие закономерности в выборе мест для их установки.

Форма каменных столбов отличается: одни напоминают рыбу, другие — растянутую коровью шкуру, а некоторые совмещают оба мотива. Примечательно, что большинство монументов расположены вблизи источников воды – горных ключей, горячих источников, древних ирригационных каналов, потоков талой воды или даже вулканических кратеров. Это наталкивает исследователей на то, что вешапы были тесно связаны с религиозными представлениями, где вода считалась основой жизни.

Авторы исследования отмечают, что полученные результаты подтверждают гипотезу о существовании древнего культа воды, поскольку каменные монументы почти всегда сосредоточены у водных источников, в частности, в высокогорных районах с доисторическими системами орошения.

Даже высота, на которой устанавливали вешалки, имеет символическое значение. Археологи выяснили, что монументы группируются в двух высотных зонах — примерно на 1900 и 2700 метрах над уровнем моря. Перемещение каменных столбов на такие высоты требовало огромных усилий, что свидетельствует об их особой духовной и культурной ценности для древних общин.

