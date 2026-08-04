В Антарктике обнаружили гнезда уникального вида рыб (фото)

Под ледяным покровом у побережья Антарктиды ученые совершили уникальное открытие — они нашли одну из самых больших морских экосистем, когда-либо зафиксированных на дне океана. Исследователи обнаружили около 60 миллионов рыбьих гнезд, образующих самую известную в мире колонию для размножения рыб.

Об этом сообщает Daily Galaxy. Открытие совершила международная научная экспедиция на борту немецкого ледокола RV Polarstern во время исследования моря Ведделла. Сначала учёные не планировали искать места нереста рыб. Для обследования морского дна они использовали подводный комплекс камер OFOBS, буксировавшийся за судном.

Именно эта система запечатлела необычную картину. Аспирантка Лилиан Берингер, наблюдавшая за трансляцией из камер, первой обратила внимание на многочисленные одинаковые углубления на морском дне. "Камера двигалась над морским дном и просто не переставала их показывать. Они были повсюду", – вспомнила исследовательница.

Дальнейший анализ подтвердил, что гнезда принадлежат антарктической ледяной рыбе Neopagetopsis ionah. Этот вид уникален, ведь не имеет гемоглобина в крови, из-за чего рыбы имеют почти белую окраску. Это единственные известные позвоночные с такой особенностью.

По оценкам ученых, колония занимает площадь около 240 квадратных километров. На этой территории расположено около 60 миллионов гнезд, что делает ее самой непрерывной колонией рыб для размножения из всех, когда-либо находившихся в мире.

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Каждое гнездо представляет собой небольшое углубление в илистом дне. Около большинства из них находились взрослые рыбы, охранявшие кладку икры. В среднем одно гнездо содержит около 1700 икринок, поэтому общее количество будущих мальков огромно.

Ученый Института Альфреда Вегенера Аутун Пурсер рассказал, что команда осознала значение находки только после детального анализа полученных данных. "Только на следующий день, когда мы связались с коллегами в институте, стало понятно, что мы встретили действительно грандиозное открытие", — отметил он.

Исследователей также удивило, что у колонии были очень четкие границы. По словам Пурсера, участок с большим количеством гнезд внезапно заканчивался, будто его специально очертили.

"Плотность гнезд мгновенно изменялась от очень высокой до полного отсутствия. Это напоминало колонии пингвинов – будто кто-то провел четкую линию", – объяснил ученый. В ходе исследований ученые установили, что именно в этом районе к поверхности поднимаются более теплые океанические течения, температура которых примерно на два градуса выше окружающих вод.

Вместе с ними из глубины поступает зоопланктон – основной источник питания для молодых рыб после вылупления. Именно эта особенность, по мнению исследователей, создала идеальные условия для формирования столь масштабного места нереста.

Кроме активных гнезд, экспедиция обнаружила многочисленные останки погибших ледяных рыб. Это свидетельствует, что колония является важной частью экосистемы моря Ведделла, снабжая пищей тюленей Ведделла и других морских хищников.

Результаты исследования, опубликованного в журнале Current Biology, уже послужили основанием для инициативы по созданию в районе открытия морской природоохранной территории. Авторы работы отмечают, что этот участок содержит самую непрерывную колонию рыб для размножения среди всех известных в Мировом океане и отличается чрезвычайно высокой биомассой морского дна Антарктики.

Перед завершением экспедиции возле колонии установили две подводные камеры, которые будут продолжать наблюдение за жизнью этой уникальной экосистемы. Полученные данные помогут ученым лучше понять, как функционирует самый известный питомник антарктической ледяной рыбы и как он меняется со временем.

Напомним, во Франции обнаружили железные кандалы в возрасте 2300 лет.

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