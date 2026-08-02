Не круглая: NASA показали, как действительно выглядит наша планета из космоса (фото)

NASA обнародовало новую визуализацию геоида – научной модели формы Земли. На опубликованном в соцсети X видео планета выглядит не как идеальный шар или эллипсоид, а больше напоминает неровную картофелину с выступами и впадинами.

Как объясняет as.com, это изображение не демонстрирует реальную физическую форму Земли. Геоид является моделью, которая показывает, какова бы поверхность мирового океана, если бы на нее влияла исключительно сила тяжести — без учета приливов, течений и ветра.

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Неровности, заметные на модели, связаны с неоднородным строением недр планеты. В местах, где сосредоточены более плотные породы или большие массы магмы, сила тяжести несколько выше, поэтому образуются своеобразные гравитационные повышения. В участках с меньшей плотностью вещества возникают гравитационные "впадины", где притяжение немного слабее.

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Чтобы сделать эти отличия заметными, специалисты NASA увеличили их примерно в 10 тысяч раз. На самом же деле перепады высоты геоида составляют всего несколько десятков метров и не могут быть замечены без специальных измерений.

С помощью этой модели ученые определили, что наивысшая точка гравитационного поля Земли расположена вблизи Исландии – здесь геоид поднимается примерно на 85 метров над средним уровнем. Самая низкая точка находится южнее Индии, где поверхность геоида опускается примерно на 106 метров ниже среднего значения.

В отличие от геоида большинство современных карт создают на основе эллипсоида — упрощенной математической модели Земли, которая значительно облегчает картографирование и геодезические расчеты.

В то же время именно геоид дает точное представление о распределении гравитации на планете. Эти данные используются для совершенствования топографических измерений, работы спутниковых навигационных систем и высокоточного позиционирования.

Напомним, во Франции обнаружили железные кандалы в возрасте 2300 лет.

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