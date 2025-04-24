В Антарктиде возникла огромная прорубь Мод-Райз: ученые забили тревогу

Антарктический морской лед обычно покрывает миллионы квадратных км, образуя мощный защитный щит для океана. Однако однажды ученые зафиксировали в нем огромную дыру, размером со Швейцарию — так называемую прорубь Мод-Райз.

Исследователям, наконец, удалось выяснить, что стало причиной ее возникновения. Об этом пишет Earth.

Команда ученых из NASA и Университета Саутгемптона собрала доказательства и проанализировала происходящие в антарктическом льду изменения. Чтобы получить полную картину, они наблюдали за регионом и дождались, пока лед повторно замерзнет.

Как объясняют в исследовании, прорубь — это прорыв в морском льду, из-за которого океан высвобождает тепло и газы в атмосферу. Такие образования возникают, когда нарушается баланс меж соленой и пресной водой в антарктических глубинах.

Причиной появления проруби Мод-Райз стала комбинация мощных штормов, атмосферных рек и явления, известного как транспорт Экмана. В частности, в период с 1974 по 1976 год в этой части Антарктики наблюдалось постоянное сезонное образование больших отверстий в ледовом покрове.

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Профессор Гетеборгского университета Фабьен Роке отметил, что поднятие глубинных вод играет важную роль в таянии льда. Однако для того чтобы этот процесс продолжался, необходимо дополнительное поступление соленой воды.

Исследователи отмечают, что подобные природные явления влияют не только на Антарктиду. Проруби изменяют морскую циркуляцию, распределение тепла и образование насыщенных кислородом глубинных вод, играющих критическую роль в глобальной климатической системе.

Согласно новым данным, повторное возникновение таких явлений связано с глобальными климатическими изменениями. Ученые обратили внимание, что начиная с 2016 года, впервые с 1970-х, наблюдается устойчивое снижение объемов антарктического морского льда.

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