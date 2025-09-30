В Антарктиде обнаружили более 80 новых озер: чем интересна находка

Ученые обнаружили 85 ранее неизвестных подледниковых озер, скрытых под толстым ледяным покровом Антарктиды. Таким образом, общее количество активных озер, которые удалось открыть, составило уже 231.

Об этом пишет Daily Galaxy. Открыть эти водоемы удалось благодаря данным, которые в течение десяти лет собирал спутник CryoSat-2 Европейского космического агентства. Новое исследование показало, что количество известных активных озер выросло на 58%. Они отличаются от ранее обнаруженных погребенных водоемов тем, что периодически осушаются и снова наполняются, приводя к небольшим, но заметным изменениям в высоте ледового щита.

Эти озера формируются на глубине нескольких километров под поверхностью материка благодаря теплу из недр Земли и трению льда. Когда под ним скапливается талая вода, это уменьшает силу трения и облегчает движение ледника в направлении океана.

Читайте также ": Было "заключено" в скале более 800 миллионов лет: ученые обрели уникальный вид воздуха

Большинство новооткрытых водоемов невелики по размеру, однако исследование помогло лучше понять и поведение гигантских озер, таких как озеро Восток, прячущееся под четырьмя километрами льда. Оно считается стабильным, однако ученые предупреждают: в случае его осушения последствия могут коснуться всего антарктического льда, повлиять на океанические течения и глобальный уровень моря.

По оценкам ЕКА, объема воды в озере Восток хватило бы, чтобы заполнить Большой каньон в США. Ведущая автор исследования, доктор наук Салли Уилсон из Лидского университета, подчеркнула, что открытия только начинают открывать сложные процессы, которые происходят под льдом. Она отметила, что современные модели повышения уровня моря еще не учитывают подледную гидрологию, а новые данные о местонахождении и изменениях озер помогут углубить понимание этих процессов.

Ранее мы рассказывали, что ученые объяснили феномен исчезновений судов и самолетов в Бермудском треугольнике.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!