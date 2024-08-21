Ученым удалось воссоздать лицо египетской мумии, которая кричит в муках и агонии (фото)
Настоящее лицо умершей в агонии древнеегипетской мумии впервые воспроизведено через 3500 лет благодаря усилиям ученых. Мумия, известная как "кричащая женщина", была найдена в 1935 году в Дейр-эль-Бахаре, Египет, в семейной гробе королевского архитектора Сенмута.
В отличие от большинства мумий, у нее сохранились внутренние органы, из-за чего долгое время предполагали, что разинутый рот был результатом халатности бальзамовщиков. Об этом пишет Daily Star.
Однако недавнее исследование показало, что причина искаженного выражения лица кроется в мучительной смерти, что и побудило ученых реконструировать ее облик при жизни.
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Сисеро Мораес, бразильский специалист по графике, работавший над реконструкцией, отметил, что в результате получилось "приятное лицо", созданное благодаря сочетанию нескольких методов.
Он обьяснил: "Я применил технику, которая комбинирует традиционные методы реконструкции лица с современными подходами, которые базируются на данных компьютерной томографии живых людей. Эти проекции позволяют определить пространственные границы таких структур, как уши, глаза, нос, рот и т.п. Отследить некоторые элементы в профиль, например нос и боковые части лица. Данные дополняются техникой анатомической деформации, когда виртуальная голова донора адаптируется к черепу, который нужно воспроизвести. "
Мораес создал несколько версий лица. Одна из них – нейтральная, с закрытыми глазами и в оттенках серого, чтобы избежать оценки цвета кожи или глаз. Другая версия более субъективна и изображает женщину такой, какой она могла выглядеть при жизни, в цветном варианте и с париком, в котором ее похоронили.
На третьем изображении представлено, как мумия могла выглядеть на момент погребения, показывая ее крик.
Мораес осознает, что выбор оттенка кожи на последних изображениях может вызвать споры. Он отметил: "Вопрос цвета кожи древних египтян является предметом многочисленных споров, часто переходящих из научного дискурса в культурный и политический. Чтобы избежать этих проблем, я применил подход, основанный на публикациях по этому вопросу, данных местных исследований и древнеегипетского искусства."
Сахар Салим из Каирского университета, главный автор недавнего исследования "кричащей женщины", считает, что причина страданий мумии – это трупный спазм.
"Ее бальзамировали дорогими импортными материалами", – объясняет доктор Салим. "Это, вместе с хорошо сохранившимся видом мумии, противоречит традиционному взгляду, что невозможность удаления внутренних органов свидетельствует о плохой мумификации. Выражение лица мумии можно интерпретировать как результат трупного спазма, что указывает на то, что женщина умерла в агонии. Эта мумифицированная женщина настоящая" "капсулой времени", раскрывающей некоторые тайны мумификации."
Причина ее мучительной смерти остается неизвестной. Используя инфракрасную спектроскопию с преобразованием Фурье, доктор Салим и ее команда обнаружили, что тело бальзамировали можжевельником и ладаном, которые были дорогими, причем можжевельник импортировался из Восточного Средиземноморья, а ладан – из Восточной Африки или Южной Аравии.
Мумия также имела парик из волокон финиковой пальмы, обработанных кристаллами кварца, магнетита и альбита. Салим предполагает, что это было сделано для придания прядям жесткости и черного цвета, олицетворявшего молодость у древних египтян.
Она добавила: "В записях раскопок упоминается, что женщина носила два кольца с яшмовыми скарабеями на золотой и серебряной оправе. Материалы для этих амулетов и украшений указывают на ее богатство и социально-экономический статус."
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Хотя на гробу не указано имя женщины, ее место захоронения рядом с заупокойным храмом фараона Хатшепсут подсказывает. Она была похоронена вместе с родителями Сенмута, архитектора храма и надзирателя за царскими работами, который, по преданию, был любовником фараона.
"Вероятно, она была близким членом семьи Сенмута, что объясняет ее место вечного покоя рядом с родителями", – сказала Салим.
Мораес выразил восхищение работой Салим и ее соавтора, Самии Эль-Мергани из Министерства туризма и древностей Египта, назвав их труд "вдохновляющим": "Я получил огромное удовольствие от чтения научных статей и писания самих. Я прочитал статью Салим и Эль-Мергани, которая подробно описывает находку, и решил внести свой вклад, поделившись этим открытием."
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