Ученым удалось воссоздать лицо египетской мумии, которая кричит в муках и агонии (фото)

Настоящее лицо умершей в агонии древнеегипетской мумии впервые воспроизведено через 3500 лет благодаря усилиям ученых. Мумия, известная как "кричащая женщина", была найдена в 1935 году в Дейр-эль-Бахаре, Египет, в семейной гробе королевского архитектора Сенмута.

В отличие от большинства мумий, у нее сохранились внутренние органы, из-за чего долгое время предполагали, что разинутый рот был результатом халатности бальзамовщиков. Об этом пишет Daily Star.

Однако недавнее исследование показало, что причина искаженного выражения лица кроется в мучительной смерти, что и побудило ученых реконструировать ее облик при жизни.

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Сисеро Мораес, бразильский специалист по графике, работавший над реконструкцией, отметил, что в результате получилось "приятное лицо", созданное благодаря сочетанию нескольких методов.

Он обьяснил: "Я применил технику, которая комбинирует традиционные методы реконструкции лица с современными подходами, которые базируются на данных компьютерной томографии живых людей. Эти проекции позволяют определить пространственные границы таких структур, как уши, глаза, нос, рот и т.п. Отследить некоторые элементы в профиль, например нос и боковые части лица. Данные дополняются техникой анатомической деформации, когда виртуальная голова донора адаптируется к черепу, который нужно воспроизвести. "

Мораес создал несколько версий лица. Одна из них – нейтральная, с закрытыми глазами и в оттенках серого, чтобы избежать оценки цвета кожи или глаз. Другая версия более субъективна и изображает женщину такой, какой она могла выглядеть при жизни, в цветном варианте и с париком, в котором ее похоронили.

Ученым удалось воссоздать лицо египетской мумии, которая кричит в муках и агонии (фото). Источник: Cicero Moraes/Pen News Ученым удалось воссоздать лицо египетской мумии, которая кричит в муках и агонии (фото). Источник: Cicero Moraes/Pen News

На третьем изображении представлено, как мумия могла выглядеть на момент погребения, показывая ее крик.

Ученым удалось воссоздать лицо египетской мумии, которая кричит в муках и агонии (фото). Источник: Cicero Moraes/Pen News Ученым удалось воссоздать лицо египетской мумии, которая кричит в муках и агонии (фото). Источник: Cicero Moraes/Pen News

Мораес осознает, что выбор оттенка кожи на последних изображениях может вызвать споры. Он отметил: "Вопрос цвета кожи древних египтян является предметом многочисленных споров, часто переходящих из научного дискурса в культурный и политический. Чтобы избежать этих проблем, я применил подход, основанный на публикациях по этому вопросу, данных местных исследований и древнеегипетского искусства."

Сахар Салим из Каирского университета, главный автор недавнего исследования "кричащей женщины", считает, что причина страданий мумии – это трупный спазм.

"Ее бальзамировали дорогими импортными материалами", – объясняет доктор Салим. "Это, вместе с хорошо сохранившимся видом мумии, противоречит традиционному взгляду, что невозможность удаления внутренних органов свидетельствует о плохой мумификации. Выражение лица мумии можно интерпретировать как результат трупного спазма, что указывает на то, что женщина умерла в агонии. Эта мумифицированная женщина настоящая" "капсулой времени", раскрывающей некоторые тайны мумификации."

Ученым удалось воссоздать лицо египетской мумии, которая кричит в муках и агонии (фото). Источник: Sahar Saleem Ученым удалось воссоздать лицо египетской мумии, которая кричит в муках и агонии (фото). Источник: Sahar Saleem

Причина ее мучительной смерти остается неизвестной. Используя инфракрасную спектроскопию с преобразованием Фурье, доктор Салим и ее команда обнаружили, что тело бальзамировали можжевельником и ладаном, которые были дорогими, причем можжевельник импортировался из Восточного Средиземноморья, а ладан – из Восточной Африки или Южной Аравии.

Мумия также имела парик из волокон финиковой пальмы, обработанных кристаллами кварца, магнетита и альбита. Салим предполагает, что это было сделано для придания прядям жесткости и черного цвета, олицетворявшего молодость у древних египтян.

Она добавила: "В записях раскопок упоминается, что женщина носила два кольца с яшмовыми скарабеями на золотой и серебряной оправе. Материалы для этих амулетов и украшений указывают на ее богатство и социально-экономический статус."

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Хотя на гробу не указано имя женщины, ее место захоронения рядом с заупокойным храмом фараона Хатшепсут подсказывает. Она была похоронена вместе с родителями Сенмута, архитектора храма и надзирателя за царскими работами, который, по преданию, был любовником фараона.

"Вероятно, она была близким членом семьи Сенмута, что объясняет ее место вечного покоя рядом с родителями", – сказала Салим.

Мораес выразил восхищение работой Салим и ее соавтора, Самии Эль-Мергани из Министерства туризма и древностей Египта, назвав их труд "вдохновляющим": "Я получил огромное удовольствие от чтения научных статей и писания самих. Я прочитал статью Салим и Эль-Мергани, которая подробно описывает находку, и решил внести свой вклад, поделившись этим открытием."

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