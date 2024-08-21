Археологи: в древности элита имела семейный ритуал, предусматривавший жертвоприношение детей

Уникальное открытие в Мексике бросило новый свет на жестокие ритуалы древних цивилизаций. Археологи обнаружили, что ребенка, обнаруженного в древнемексиканском храме Пакиме, принесли в жертву как часть сложного религиозного обряда.

Генетический анализ останков ребенка показал, что его родители были очень близкими родственниками. Ученые предполагают, что такое жертвоприношение являлось частью ритуала, направленного на укрепление власти элитной семьи и освящение священного здания, пишет издание Archaeology News.

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Пакиме – одно из самых больших археологических мест в Северной Америке. Это был большой город с развитой культурой, процветавший около 1200-1450 годов нашей эры. Здесь было найдено много артефактов, свидетельствующих о высоком уровне развития цивилизации моголенов.

Жертвоприношение детей было распространенной практикой во многих старых культурах. Считалось, что таким образом можно удобрить богов и обеспечить благополучие сообщества. Однако исследование жертвоприношений в Пакиме показало, что эти ритуалы имели свои особенности и были связаны с особой ролью, которую играл этот ребенок в социальной структуре сообщества.

Новое открытие имеет важное значение для понимания древних цивилизаций. Оно позволяет ученым глубже погрузиться в религиозные верования и социальную структуру людей, живших тысячи лет назад.

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