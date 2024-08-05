Жертви ''чорної смерті'': у Німеччині знайшли тисячі зелених скелетів (фото)

Під час підготовчих робіт до будівництва житлового комплексу в Німеччині археологи натрапили на масові поховання часів Чорної смерті. Дослідники виявили щонайменше вісім могил, в яких поховано понад тисячу жертв чуми. Це робить цю знахідку однією з найбільших у своєму роді в Європі.

За оцінками вчених, перші поховання датуються приблизно 1622-1634 роками, що співпадає з одним зі спалахів "чорної смерті" в регіоні. Знахідки підтверджують, що хвороба була поширеною проблемою в Європі протягом кількох століть, пише Miami Herald.

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Попри те, що тіла пролежали в землі кілька століть, їхній стан досить гарний. Це дозволяє вченим провести детальні дослідження, включаючи аналіз ДНК, визначення віку та статі померлих, а також виявлення слідів захворювань.

Масове поховання містило рештки жертв чуми. Джерело: In Terra Veritas

Масове поховання містило рештки жертв чуми. Джерело: In Terra Veritas

Масове поховання містило рештки жертв чуми. Джерело: In Terra Veritas

Масове поховання містило рештки жертв чуми. Джерело: In Terra Veritas

Масове поховання містило рештки жертв чуми. Джерело: In Terra Veritas

Масове поховання містило рештки жертв чуми. Джерело: In Terra Veritas

Зазначається, що масові поховання свідчать про масштаби епідемії, яка вразила Німеччину в XVII столітті. У той час медицина була безсила перед чумою, а люди масово гинули.

Археологи стверджують, що це відкриття має величезну наукову цінність. Воно дозволить вченим краще зрозуміти природу "чорної смерті", її вплив на суспільство та наслідки для подальшого розвитку людства. Крім того, дослідження цих останків може допомогти в розробці нових методів боротьби з інфекційними захворюваннями.

Раніше ми розповідали, що археологи в Болгарії виявили добре збережену статую бога Гермеса. Вона була захована після землетрусу, щоб уберегти її від руйнувань та змін у релігійних переконаннях з приходом християнства.

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