Жертвы ''черной смерти'': в Германии обнаружили тысячи зеленых скелетов (фото)

Во время подготовительных работ к строительству жилого комплекса в Германии археологи встретили массовые захоронения времен Черной смерти. Исследователи обнаружили по меньшей мере восемь могил, в которых похоронены более тысячи жертв чумы. Это делает эту находку одной из самых больших в своем роде в Европе.

По оценкам ученых, первые захоронения датируются примерно 1622-1634 годами, что совпадает с одной из вспышек "черной смерти" в регионе. Находки подтверждают, что болезнь была распространенной проблемой в Европе на протяжении нескольких столетий, пишет Miami Herald.

Читайте также: В древнем подземном храме Турции нашли место, где собирались участники тайных ритуалов

Несмотря на то, что тела пролежали в земле несколько веков, их состояние достаточно хорошее. Это позволяет ученым провести подробные исследования, включая анализ ДНК, определение возраста и пола умерших, а также выявление следов заболеваний.

Массовое захоронение содержало останки жертв чумы. Источник: In Terra Veritas

Массовое захоронение содержало останки жертв чумы. Источник: In Terra Veritas

Массовое захоронение содержало останки жертв чумы. Источник: In Terra Veritas

Массовое захоронение содержало останки жертв чумы. Источник: In Terra Veritas

Массовое захоронение содержало останки жертв чумы. Источник: In Terra Veritas

Массовое захоронение содержало останки жертв чумы. Источник: In Terra Veritas

Отмечается, что массовые захоронения свидетельствуют о масштабах эпидемии, поразившей Германию в XVII веке. В то время медицина была бессильна перед чумой, а люди массово погибали.

Археологи утверждают, что это открытие имеет огромную научную ценность. Оно позволит ученым лучше понять природу "черной смерти", ее влияние на общество и последствия дальнейшего развития человечества. Кроме того, исследование этих останков может помочь в разработке новых методов борьбы с инфекционными заболеваниями.

Ранее мы рассказывали, что археологи в Болгарии обнаружили хорошо сохранившуюся статую бога Гермеса. Она была спрятана после землетрясения, чтобы уберечь ее от разрушений и изменений в религиозных убеждениях с приходом христианства.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!