У давньому підземному храмі Туреччини знайшли місце, де збиралися учасники таємних ритуалів (фото)

Археологи зробили сенсаційну знахідку в історичному замку Зерзеван на південному сході Туреччини. Під час розкопок було виявлено підземний храм, присвячений давньоперському богу Мітрі, а також територію, де відбувалися таємні ритуали його послідовників.

Замок Зерзеван, розташований на стратегічному шляху між великими містами давнини, був важливим військовим об’єктом у римський період. Саме тут, у глибині скелі, було зведено таємничий храм Мітри, де протягом століть проводилися містичні обряди, повідомляє Anatolian Archaeology.

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Мітраїзм, культ бога сонця Мітри, був поширеним серед римських легіонерів, торговців та аристократів. Ця релігія відзначалася таємничістю, а її ритуали проводилися в підземних спорудах, подібних до виявленої в замку Зерзеван.

Розкопки в Туреччині у храмі Мітри. Джерело: Aziz Aslan/AA

Розкопки в Туреччині у храмі Мітри. Джерело: Aziz Aslan/AA

Розкопки в Туреччині у храмі Мітри. Джерело: Aziz Aslan/AA

Археологи також виявили приміщення, де зупинялися послідовники Мітри, які приїздили сюди з різних куточків Римської імперії для участі в таємних церемоніях. Ця знахідка дозволяє краще зрозуміти побут і вірування прихильників мітраїзму.

"Це унікальне відкриття", – зазначив керівник розкопок Айтач Кошкун. – "Храм Мітри в Зерзевані є одним з останніх відомих святилищ цього культу у світі".

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