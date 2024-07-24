У Мексиці знайшли підземну структуру майя та приховані піраміди (фото)

Археологи, які досліджували джунглі Мексики, знайшли давно втрачені споруди, збудовані цивілізацією майя. Серед цих відкриттів - величні піраміди, громадсько-церемоніальний центр та підземна структура, що ховалася під майданчиком для гри в м'яч.

Нещодавні розкопки проводились Мексиканським національним інститутом антропології та історії (INAH) в центрі штату Кампече, відомого своїми стародавніми руїнами майя. Цього разу дослідження зосередились на маловивченому лісі в Біосферному заповіднику Балам-Ку, що охоплює близько 140 квадратних кілометрів, пише IFLScience.

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Серед знахідок виділяється громадсько-церемоніальний центр та кілька споруд, включаючи головну площу з пірамідальною конструкцією. В іншому місці було знайдено будівлю висотою 13 метрів, яка, ймовірно, служила для проведення обрядів.

Дослідники також виявили майданчик для гри в м’яч, розташований на конструкції, що датується раннім класичним періодом (200-600 н.е.). На ще одній ділянці знайшли піраміду заввишки 16 метрів та різні артефакти, що свідчать про її важливість у пізньому посткласичному періоді (1250-1524 рр. н.е.).

Знімок одного з населених пунктів із дренажним тунелем. Джерело: INAH

Конструкція часів майя, розташована під майданчиком для гри в м’яч. Джерело: INAH

Технологія LiDAR виявилася надзвичайно корисною у тропічних регіонах, дозволяючи виявити приховані структури, які були затоплені густою рослинністю. Ця технологія допомагає розширювати наше розуміння доколумбових цивілізацій та їх складних поселень.

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