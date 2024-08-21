Археологи: у давнину еліта мала сімейний ритуал, що передбачав жертвоприношення дітей

Унікальне відкриття в Мексиці кинуло нове світло на жорстокі ритуали давніх цивілізацій. Археологи виявили, що дитину, знайдену в давньомексиканському храмі Пакіме, принесли в жертву як частину складного релігійного обряду.

Генетичний аналіз останків дитини показав, що її батьки були дуже близькими родичами. Вчені припускають, що таке жертвоприношення було частиною ритуалу, спрямованого на зміцнення влади елітної родини та освячення священної будівлі, пише видання Archaeology News.

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Пакіме – одне з найбільших археологічних місць у Північній Америці. Це було велике місто з розвиненою культурою, яке процвітало близько 1200-1450 років нашої ери. Тут було знайдено багато артефактів, що свідчать про високий рівень розвитку цивілізації могольон.

Жертвоприношення дітей було поширеною практикою в багатьох давніх культурах. Вважалося, що таким чином можна задобрити богів і забезпечити благополуччя спільноти. Однак, дослідження жертвоприношень в Пакіме показало, що ці ритуали мали свої особливості й були пов’язані з особливою роллю, яку відігравала ця дитина в соціальній структурі спільноти.

Нове відкриття має важливе значення для розуміння давніх цивілізацій. Воно дозволяє вченим глибше зануритися в релігійні вірування та соціальну структуру людей, які жили тисячі років тому.

Раніше в Англії знайшли 2000-річний скелет молодої дівчини, яка стала жертвою кривавої розправи.

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