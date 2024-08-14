Тут Ісус зцілював людей: в Ізраїлі розкопали залишки втраченого храму (відео)

Під час розкопок в ізраїльському місті Хоразін, згаданому в Новому Завіті як місце проповідей Ісуса Христа, вчені виявили залишки давньої синагоги. Ця знахідка може підтвердити біблійні оповіді про те, що саме тут Ісус навчав своїх послідовників і творив чудеса.

Як повідомляє Ancient Origins, під час розкопок під підлогою синагоги III-IV століття археологи виявили великі валуни, між якими були знайдені кераміка, монети та інші предмети побуту, що датуються I століттям. Це свідчить про те, що на цьому місці існувала синагога ще за часів Ісуса Христа.

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Місцина в Хоразіні, де знайшли рештки храму. Джерело: Скриншот з YouTube Screenshot/Sergio & Rhonda in Israel

Рештки кераміки, знайдені під скелями в храмі в Хоразіні. Джерело: Скриншот з YouTube Screenshot/Sergio & Rhonda in Israel

Рештки храму в Хоразіні. Джерело: Скриншот з YouTube Screenshot/Sergio & Rhonda in Israel

Під час розкопок, які проводила команда під керівництвом археолога Ачії Коен-Тавора з Dagesh Tourist Archaeology, було виявлено великі валуни, що передували будівлі синагоги третього століття. Ці валуни, разом із знайденими між ними артефактами, такими як кераміка та монети, можуть свідчити про існування храму ще за часів Ісуса.

Археологи продовжують дослідження, щоб точно датувати ці знахідки, однак вже зараз вони припускають, що знайдені предмети можуть належати до першого століття. Це відкриття має велике значення для підтвердження існування синагоги першого століття, яка могла бути місцем, де проповідував Ісус.

Згідно з Євангелієм від Матвія, Хоразін був містом, де Ісус навчав, але пізніше прокляв його через відсутність покаяння. Тепер, завдяки цим розкопкам, стає можливим, що саме цими стежками понад 2000 років тому ходив Христос.

Синагога, яка була відкрита в Хоразіні ще в 1905 році, відома своєю архітектурою з базальтового каміння та єврейськими мотивами. Одна з найцікавіших її особливостей — це "Крісло Мойсея", кам’яне сидіння, згадане в Біблії. Археологи вважають, що саме на такому місці міг сидіти Ісус під час своїх проповідей.

Нині команда археологів продовжує вивчення знайдених артефактів, сподіваючись отримати ще більше доказів, які підтвердять значущість цього відкриття.

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