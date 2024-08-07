Аромат тріумфу: вченим вдалося відтворити парфуми одного із найвідоміших римських імператорів (фото)

Вчені оголосили, що їм вдалося відтворити аромат парфумів, якими користувався Юлій Цезар, давньоримський диктатор. За їхніми словами, цей парфум був унікальним і відрізнявся від тих, що використовували звичайні римляни.

Про це повідомляє Arkeonews. Римляни зазвичай надавали перевагу простим ароматам.

Найпоширенішою формулою був родій, що складався з трояндової олії та поту гладіаторів. Однією з улюблених парфумерних сумішей був родій з нарцисом, крокусом і шафраном, а також поєднання метопіуму (різновид дерева) з гірким мигдалем.

Аромат, який використовував імператор, був надзвичайно складним і унікальним. Високопоставлені римляни, такі як генерали, священики та багатії, імпортували парфуми з різних куточків світу або замовляли у парфумерів спеціальні суміші.

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Нове дослідження, проведене під керівництвом доцента Дженкера Атіли з кафедри археології Університету Сівас Джумхурієт, за підтримки парфумерів з Мілана та участю відомого дизайнера парфумерії Біхтер Тюркан Ергюль, виявило, що аромат, яким користувався Цезар, включав стародавні аромати від ладанника до цитрусових і від уда до амбри.

До складу парфумів входили аромати м’яти, троянди, лимона, бергамоту, лаванди, жасмину, водяної лілії, фіалки, кедра, пачулі та амбри. Також до них входили квіти ірису та ладанної троянди, які були дуже популярні та важкодоступні в ті часи.

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