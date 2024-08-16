'Упадет великая армия': ученые расшифровали предупреждение на вавилонских табличках, которому более 4000 лет

Недавно расшифрованный 4000-летний текст раскрывает признак смерти и разрушений. Четыре глиняные таблички, найденные в Ираке более столетия назад, написаны клинописью – древним языком Ближнего Востока.

Эксперты утверждают, что текст предполагает падение цивилизаций и царей, а также движение Луны и лунные затмения. Об этом сообщает Mirror.

Исследование, опубликованное в Journal of Cuneiform Studies, указывает на то, что таблички из коллекции Британского музея содержат "старейшие из известных сборников примет о лунных затмениях", авторства Эндрю Джорджа и Дзюнко Танигучи.

Одной из примет является следующая: "Затмение начинается с центральной части одновременно с затемнением и его прояснением: царь умрет, Элам будет уничтожен". Это касается цивилизации, существовавшей на территории современного Ирана.

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Одно из предсказаний заявляет, что "возникнет нашествие саранчи", а также "погибнет скот" и "упадет большая армия". Другая примета предполагает, что регионы Субарта и Аккада будут разрушены, если "затмение начнется на юге и впоследствии прояснится: падение Субарта и Аккада". Мор, включающий бубенную чуму, станет причиной хаоса, если "затмение произойдет в вечернюю стражу". "Происхождение некоторых примет может быть связано с реальными событиями, когда катастрофа следовала за определенными знаками", – сказал Джордж. Он также отметил, что "большинство примет, вероятно, были составлены на основе теоретической системы, которая соотносила характеристики затемнения с разными событиями", - сообщает Live Science.

Эти таблички, вероятно, были созданы во времена Вавилонской империи, существовавшей примерно с 1890 г. до н. до 224 г. н. Джордж и Танигучи отмечают, что жители этого царства и Месопотамии верили, что "небесные события были кодированными знаками, которые боги размещали на небе как предупреждение для людей на земле". Они добавили: "Советники царя наблюдали за ночным небом и сравнивали свои наблюдения с текстами о небесных явлениях".

Однако не все было столь роковым для королей, если ночное небо сулило им гибель. Для дальнейшей проверки примет использовался метод, известный как "экстиспиция". Как объясняют Джордж и Танигучи, этот процесс включал анализ внутренних органов животных для того, чтобы "выяснить, существует ли реальная угроза жизни короля".

Если примета была неблагоприятной, люди могли попытаться выполнить определенные ритуалы, чтобы предотвратить чрезвычайную опасность. NASA отмечает, что древние цивилизации настолько усовершенствовали свои навыки в предвидении затемнений, что даже ввели практику назначения временных царей, бравших на себя весь божественный гнев.

Настоящий правитель оставался в безопасности, а политическая устойчивость государства сохранялась. Вместо этого заменителя царя обрекали на смерть. Таким образом, примета всегда оказывалась правдивой.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Турции археологи нашли клад золотых монет, которым более 2000 лет.

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