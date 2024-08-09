В разных уголках мира археологи продолжают находить окаменелости древних животных и предков человека, раскрывая тайны далекого прошлого. Эти открытия дают уникальные свидетельства развития жизни на Земле и помогают нам лучше понять эволюционные процессы.

В статье The Sun сообщается, что на индонезийском острове Флорес ученые обнаружили кость предплечья древнего предка гоминида Homo floresiensis, которых еще называют "хоббитами" из-за их небольшого роста. Сравнив окаменелость с размером кости современного человека, исследователи пришли к выводу, что рост предка "хоббитов" не превышал одного метра.

Это открытие позволило ученым выяснить немаловажный факт – эти древние люди были на 6 сантиметров ниже, чем считалось ранее. Археологи обнаружили кость и несколько зубов на острове в месте под названием Мата Менге. Однако впервые о существовании Homo floresiensis стало известно в 2003 году, когда в пещере на острове был обнаружен скелет.

Тайна ''хоббитов'': ученые обнаружили кость миниатюрного предка человека возрастом 700 тысяч лет (фото). Источник: Yousuke Kaifu

Согласно одной из гипотез, "хоббиты" имели такой низкий рост из-за островного образа жизни, который помогал им выживать в условиях ограниченных ресурсов. Некоторые ученые считают, что найденные останки принадлежали представителям одного племени, имевших задержку роста.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Германии обнаружили тысячи зеленых скелетов.

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