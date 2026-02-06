Ученые раскрыли тайны самой длинной в мире подземной пещеры: чем уникальна (фото)

Самая длинная подводная пещерная система планеты на время потеряла свой рекордный статус, однако новые научные данные подтвердили: мексиканская Окс-Бель-Ха вновь официально признана самой длинной подводной пещерой в мире. Человечество существует на Земле примерно 300 тысяч лет, но, несмотря на это, знает о собственной планете поразительно мало — иногда даже меньше, чем о Луне или Марсе.

Одной из главных причин является то, что около двух третей поверхности Земли покрыты океанами. Исследование, проведенное в 2025 году, показало: визуально человечество исследовало менее 0,001% морского дна. Об этом пишет IFLScience.

Именно поэтому наша планета до сих пор скрывает множество неожиданностей. Вулканы разрушают представление о стабильности суши, тектонические плиты прячутся на дне океанов, а некоторые водопады, похоже, текут вверх. К таким чудесам относится и гигантская сеть подводных пещер, спрятанная под водами вблизи полуострова Юкатан на юго-востоке Мексики.

Сегодня штат Кинтана-Роо на Юкатане является одним из популярнейших туристических регионов страны. Однако, как отмечают исследователи, иностранцы обратили внимание на этот край только в 1970-х годах. Тогда Мексиканский совет по туризму инициировал масштабный проект, направленный на превращение почти неприкосновенной территории в международный курорт.

По словам исследователя подводных пещер и инструктора по дайвингу Кристофа Ле Майо, именно в Кинтана-Роо сосредоточено огромное количество подводных пещерных систем. Большинство из них находятся в ограниченной зоне вблизи Тулума, Акумаля и Пуэрто-Авентураса. Хотя эти пещеры имеют общее происхождение, каждая из них уникальна.

Все эти системы сформировались в результате длительного воздействия кислотных дождевых вод, которые в течение эонов растворяли известняк и вымывали карбонат кальция. В конце последнего ледникового периода, когда уровень океана начал подниматься, пещеры были затоплены. Несмотря на схожесть процессов формирования, каждая система, по словам Ле Майо, имеет свои геологические черты и гидрологические особенности, что делает их отдельными подводными мирами.

Доступ к пещерам сегодня возможен только через природные карстовые провалы и вертикальные отверстия в земле. Добраться до них часто сложно, а исследование требует высокого уровня подготовки и специального оборудования. В общей сложности под землей в Кинтана-Роо известно более 400 пещер и пещерных систем, и первоначально Окс-Бель-Ха не считалась среди них чем-то особенным.

Ученых сначала отпугивали узкие, запутанные и с виду не слишком привлекательные тоннели в зоне удобного доступа. После первого открытия понадобилось около двух лет, прежде чем исследователи серьезно принялись за его изучение. Сначала длину системы оценивали в десятки километров, впоследствии стало ясно, что речь идет уже о сотнях. В конце концов, ученые пришли к выводу, что Окс-Бель-Ха является самой длинной подводной пещерной системой на планете.

Читайте также: Могут жить до 200 лет: ученые раскрыли тайны уникальных арктических млекопитающих

В 2018 году ситуация временно изменилась: спелеологи обнаружили соединение между пещерой Сак Актун и системой Дос Ойос длиной 84 километра. После этого именно Сак Актун получила титул самой длинной. Однако лидерство длилось недолго. В 2023 году исследователи открыли ранее неизученный сегмент Окс-Бель-Ха, что существенно увеличило ее протяженность.

В результате общая протяженность подводной пещерной системы Окс-Бель-Ха достигла 524 километров, что позволило ей снова вернуть себе статус самой длинной подводной пещеры в мире.

Ранее мы говорили, что ждет планету в случае полного разлома Африканского континента.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!