Ученые раскрыли тайну Большого каньона на дне океана (фото)

В новом исследовании ученые смогли выяснить, какие геологические процессы привели к образованию гигантского подводного каньона протяженностью около 500 километров в дни Атлантического океана. Речь идет о комплексе Королевская впадина, расположенном примерно в тысяче километров от побережья Португалия.

Из-за своих масштабных размеров эту структуру часто называют "Большим каньоном Атлантики". Исследование, результаты которого были опубликованы учеными, помогло объяснить, какие силы сформировали эту огромную систему впадин и бассейнов. Об этом пишет Science Alert.

Ранее ученые выдвигали разные гипотезы относительно происхождения этого подводного комплекса, простирающегося примерно на 500 км дном Атлантический океан. Одной из наиболее распространенных версий было предположение, что система образовалась в результате разрыва океанической коры.

Однако новое исследование показало, что реальный процесс формирования был более сложным. Ученые использовали современные геологические данные и пришли к выводу, что ключевую роль сыграло сочетание двух факторов: ослабление земной коры под влиянием тепла от мантийного плюма и сильного давления, вызванного временной границей между тектоническими плитами.

Соавтор исследования морской геолог Антье Дюркефельден отметил, что ранее ученые уже предполагали важную роль движений земной коры в формировании этого подводного каньона. Однако именно новое исследование впервые подробно объяснило, как происходил этот процесс.

Для изучения структуры каньона команда применила высокоточный гидролокатор, позволивший создать детальную карту рельефа морского дна. Кроме того, исследователи собрали образцы вулканических пород в разных частях впадины. Дальнейший анализ химического состава помог определить возраст пород и установить их геологическое происхождение.

Полученные результаты показали, что:

формирование каньона происходило примерно 37–24 миллиона лет назад;

в этом регионе проходила граница между тектоническими плитами, вдоль которой происходило интенсивное растяжение и растрескивание земной коры.

Вероятно, именно наличие мантийного плюма сделало этот участок коры более ослабленным и "мягким". Поэтому граница плит сформировалась именно здесь, поскольку трещины распространялись путем наименьшего сопротивления.

В то же время тектонические процессы в этой части океана были недостаточно мощными, чтобы образовать полноценный срединно-океанический хребет, подобный Срединно-Атлантическому хребту. Позже граница тектонических плит сместилась дальше на юг - в направлении Азорских островов. После этого формирование комплекса Королевской впадины фактически прекратилось.

