Ученые обнаружили римский форт на территории Британии: чем интересен (фото)

Британские археологи обнаружили остатки небольшого римского форта неподалеку от давней оборонительной постройки, пересекающей территорию современной Шотландии. Исследование опубликовано в научном журнале Archaeology Reports Online.

О находке пишет Live Science. По словам ученых, форт служил выгодным наблюдательным пунктом для римских военных, охранявших границу вдоль вал Антонина. Эта оборонительная линия проходила через центральную часть современной Шотландии и была одной из двух больших укрепленных стен, возведенных римлянами в Римской империи для защиты южных территорий острова от обитавших на севере кельтских племен.

Первым из таких сооружений был вал Адриана. Его построили в 122–128 годах нашей эры по приказу римского императора Адриана. Укрепление простиралось примерно на 117 километров вдоль территории, что сегодня соответствует границе между Англией и Шотландией. Стена имела около трех метров в ширину и до шести метров в высоту и служила главной оборонительной линией римской провинции Британия.

Позже, в 142–154 годах нашей эры, во время правления императора Антонин Пий была возведена еще одна оборонительная линия — вал Антонина. Он проходил примерно в 160 километрах к северу от вала Адриана и имел длину около 62 километров. По размерам это сооружение было подобным южному укреплению. Однако уже в 160 г. римляне покинули этот рубеж и отступили назад к валу Адриана. В 208 году они снова вернулись к этой территории, пытаясь сдерживать приступы северных племен, однако через несколько десятилетий вал Антонина окончательно пришел в упадок.

Оборонительная линия состояла не только из стены. Вдоль нее располагались форты, военные лагеря и дорога, по которой быстро перемещались войска и поставки. Именно рядом с этой линией обороны археологи обнаружили небольшой римский форт.

Радиоуглеродный анализ показал, что сооружение построили примерно в середине II — начале III века нашей эры. Она располагалась на южной стороне вала Антонина примерно в восьми километрах от современного города Глазго. Форт был построен на возвышении, что обеспечивало хороший обзор окружающей местности, в частности территорий на севере, не находившихся под контролем Римской империи.

Исследователи предполагают, что с этой точки солдаты могли также наблюдать за большим римским фортом, расположенным неподалеку. В случае угрозы они могли передавать сигналы гарнизона, если замечали движение кельтских племен. Подобные небольшие форты обычно вмещали от 20 до 50 военных.

Согласно результатам исследования, сооружение имело каменный фундамент, а вокруг него был вырыт ров, служивший дополнительной защитой. Археологи также создали цифровую реконструкцию этого форта. Она показывает, что комплекс мог состоять из двух основных построек для небольшого гарнизона, двух сторожевых башен и нескольких оборонных рвов и стен.

