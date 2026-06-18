Ученые обнаружили под городом в Египте древний храм в возрасте 2600 лет (фото)

Под древним городом Буто в дельте Нила археологи обнаружили погребенное сооружение, вероятно, являющееся остатками храмового комплекса в возрасте около 2600 лет. Находка явилась результатом сочетания спутниковых радиолокационных снимков и методов геофизического подземного сканирования, позволяющих обнаруживать скрытые объекты без раскопок.

Об этом пишет Daily Galaxy. Результаты исследования были опубликованы в журнале Applied Geophysics.

Команда ученых сначала проанализировала данные спутника Sentinel-1, в том числе снимки от 5 мая 2018 года, в поисках аномалий, которые могли указывать на наличие подземных структур. После этого потенциальные участки проверили с помощью электрорезистивной томографии – метода, фиксирующего изменения электропроводности грунта и позволяющего выявлять стены, фундаменты и другие археологические объекты.

Исследователи отмечают, что места для подробного сканирования выбирали именно на основе спутниковых аномалий, что значительно повысило точность поисков. Такой подход позволил зафиксировать несколько подземных структур и подробно обозначить особенности участка.

В ходе работ было установлено, что территория имеет многослойную историю заселения. В верхних трех метрах грунта обнаружили керамику и другие артефакты римского периода, тогда как глубже, примерно на шести метрах, зафиксировали масштабное подземное сооружение.

По предварительным оценкам, она может относиться к саитскому периоду – около 2600 лет назад. В то же время, ее точное назначение пока не установлено: среди гипотез рассматривают храм или гробницу.

В подтверждение данных команда провела пробные раскопки на участке 10×10 метров. Они обнаружили стены из сырцового кирпича, расположение которых полностью совпало с геофизическими аномалиями, зафиксированными ранее. Это явилось прямым подтверждением эффективности метода подземного сканирования.

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В ходе раскопок также найден ряд артефактов, связанных с религиозной деятельностью: жертвенная чаша и амулеты с изображениями египетских божеств — Исиды, Гора, Таверет и Ваджет. Отдельно обнаружили бронзовый амулет с Гором-ребёнком, изображение льва, фигурку Анубиса, фрагменты известняковых статуй и фаянсовую пластину с образом Хатор.

Среди ценнейших находок — стеатитовый скарабей с картушем Тутмоса III, который мог использоваться как печать или оберег. Исследователи считают, что совокупность артефактов свидетельствует о существовании культового комплекса с религиозным и церемониальным назначением, поддерживающим версию о храме времен 26-й династии.

Ученые также предполагают, что под толстыми слоями глины в районе Буто могут храниться и другие неизвестные постройки, которые предстоит еще исследовать во время будущих экспедиций.

Напомним, на затопленном острове в США была обнаружена заброшенная больница 1800-лет.

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