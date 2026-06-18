Вчені виявили під містом у Єгипті древній храм віком 2600 років (фото)

Під стародавнім містом Буто в дельті Нілу археологи виявили поховану споруду, яка, ймовірно, є залишками храмового комплексу віком близько 2600 років. Знахідка стала результатом поєднання супутникових радіолокаційних знімків і методів геофізичного підземного сканування, що дозволяють виявляти приховані об’єкти без розкопок.

Про це пише Daily Galaxy. Результати дослідження опубліковані в журналі Applied Geophysics.

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Команда вчених спершу проаналізувала дані супутника Sentinel-1, зокрема знімки від 5 травня 2018 року, шукаючи аномалії, які могли вказувати на наявність підземних структур. Після цього потенційні ділянки перевірили за допомогою електрорезистивної томографії — методу, що фіксує зміни електропровідності ґрунту та дозволяє виявляти стіни, фундаменти й інші археологічні об’єкти.

Дослідники зазначають, що місця для детального сканування обирали саме на основі супутникових аномалій, що значно підвищило точність пошуків. Такий підхід дозволив зафіксувати кілька підземних структур і детально окреслити особливості ділянки.

У ході робіт було встановлено, що територія має багатошарову історію заселення. У верхніх трьох метрах ґрунту виявили кераміку та інші артефакти римського періоду, тоді як глибше, приблизно на шести метрах, зафіксували масштабну підземну споруду.

За попередніми оцінками, вона може належати до саїтського періоду — близько 2600 років тому. Водночас її точне призначення поки що не встановлено: серед гіпотез розглядають храм або гробницю.

Для підтвердження даних команда провела пробні розкопки на ділянці 10×10 метрів. Вони виявили стіни з сирцевої цегли, розташування яких повністю збіглося з геофізичними аномаліями, зафіксованими раніше. Це стало прямим підтвердженням ефективності методу підземного сканування.

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Під час розкопок також знайдено низку артефактів, пов’язаних із релігійною діяльністю: жертовну чашу та амулети із зображеннями єгипетських божеств — Ісіди, Гора, Таверет і Ваджет. Окремо виявили бронзовий амулет із Гором-дитиною, зображення лева, фігурку Анубіса, фрагменти вапнякових статуй і фаянсову пластину з образом Хатор.

Серед найцінніших знахідок — стеатитовий скарабей із картушем Тутмоса III, який міг використовуватися як печатка або оберіг. Дослідники вважають, що сукупність артефактів свідчить про існування культового комплексу з релігійним і церемоніальним призначенням, що підтримує версію про храм часів 26-ї династії.

Вчені також припускають, що під товстими шарами глини в районі Буто можуть зберігатися й інші невідомі споруди, які ще належить дослідити під час майбутніх експедицій.

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