Ученые обнаружили на Филиппинах захоронения в возрасте 4000 лет: чем были поражены (фото)

В 2009 году исследователи получили разрешение от Национального музея Филиппин на изучение древних останков, обнаруженных в Погребении 4 на археологическом комплексе. Этот погребальный комплекс отличался от других: у скелета не нашли никаких сопроводительных даров — в отличие от остальных захоронений, где рядом с умершими клали стеклянные бусины, керамику, металлические украшения и кости животных, которые, вероятно, служили жертвами еды.

Радиоуглеродная датировка определила возраст захоронения примерно 2022-1792 годами до н. э. Анализ скелета обнаружил выраженный анкилоз левого бедра: бедренная кость полностью срослась с вертлужной впадиной, что значительно ограничивало подвижность человека. Об этом пишет Phys.org.

Ранее ученые связывали эти изменения с травмой или заболеванием, которое повлияло только на левую ногу. Однако более новые исследования показали, что поражения были двусторонними. На черепе и челюсти обнаружили характерные для цинги изменения кровоизлияния под надкостницу и повреждение костной ткани. Эти участки постоянно испытывают мышечную нагрузку, поэтому при дефиците витамина C сосуды легко лопаются, вызывая типичные поражения.

"Именно витамин C критически важен для синтеза коллагена и восстановления костной ткани. Без него кости не могут эффективно перестраиваться и регенерировать", — объяснила доктор Джоанна Влок, один из авторов исследования.

Несмотря на серьезные физические ограничения, мужчина, скорее всего, прожил довольно долгую жизнь благодаря поддержке своей общины. Исследователи предполагают, что односельчане готовили для него мягкую пищу (поскольку жевать твердую пищу было невозможно из-за поражения челюсти), помогали изменять положение тела во избежание пролежней и в целом обеспечивали уход.

Эти выводы дают редкое представление о социальной организации и заботе о больных в древних обществах Юго-Восточной Азии. Даже в этот далекий период сообщество демонстрировало эмпатию и солидарность, поддерживая человека с тяжелыми физическими недостатками.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !