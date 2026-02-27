Ученые обнаружили доказательства существования письменности около 40 тысяч лет назад (фото)

Новое исследование заставило пересмотреть устоявшиеся представления о том, когда именно зародились структурированные системы символов и протописаний в Европе. Ученые пришли к выводу, что уже около 40 000 лет назад ранние люди использовали организованные символические отметки для передачи информации значительно раньше, чем считалось до сих пор.

Об этом сообщает Heritage Daily. В течение десятилетий археологи трактовали многочисленные отметки на палеолитических артефактах как простые декоративные элементы, ритуальные метки или случайные царапины. Однако новый анализ показал: эти знаки не были хаотичными — у них были повторяющиеся паттерны, стабильная структура и, вероятно, служившие для коммуникации внутри групп.

Исследование провели Кристиан Бентц из Саарландского университета и Эва Дуткевич из Берлинских государственных музеев. Они тщательно изучили более 3000 отдельных символов на 260 артефактах, принадлежащих культуре Ауриньяк — одной из самых древних в Европе, которая существовала примерно 43 000–26 000 лет назад.

В анализ вошли фигурки из мамонтовой кости, костяные инструменты, фрагменты рогов, личные украшения и флейтообразные предметы. Среди мотивов преобладали точки, V-образные знаки, параллельные линии, кресты, затененные узоры и другие повторяющиеся элементы.

Чтобы проверить, не являются ли эти знаки случайными, исследователи применили компьютерные алгоритмы и методы теории информации, используемые в лингвистике. Они проанализировали частоту повторов, вариативность и плотность информации с помощью энтропического анализа.

Результаты оказались однозначными: символы размещались не хаотично, а в стабильных последовательностях, что указывает на наличие общих конвенций внутри группы. Плотность информации на фигурках была на 15% выше, чем на инструментах, тогда как инструменты демонстрировали более регулярную вариативность, чем украшения. Это свидетельствует о том, что отметки вероятно соответствовали функции предмета, то есть имели семантическое значение.

Читайте также: В Ивано-Франковской области нашли трипольскую фигурку быка в возрасте 6000 лет (фото)

Важнейший вывод – чрезвычайная стабильность системы. Структура знаков и плотность информации оставались практически постоянными в течение практически 10 000 лет. Это означает, что традиция передачи символов сохранялась и передавались из поколения в поколение. В то же время, в отличие от протоклинописи Месопотамии (около 5000 лет назад), система Ауриньяка не эволюционировала в полноценную письменность.

Исследователи пока не могут точно объяснить, почему эта символическая традиция исчезла. Возможные причины – культурные трансформации, миграции, утрата социальных контекстов или изменение образа жизни. Однако именно это открытие доказывает: организованная символическая коммуникация началась гораздо раньше, чем считалось и стала важной частью познавательных способностей человека еще в глубокой преистории.

Ранее древнейшими системами письма считали шумерскую протоклинопись и египетские иероглифы, возникшие из потребностей экономического учета и постепенно превратившиеся в отражение разговорного языка. Теперь становится ясно, что основы символического мышления и передачи информации закладывались десятки тысяч лет раньше — задолго до появления формальных письменностей.

Напомним, в Израиле была найдена древняя печать в возрасте 2700 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !