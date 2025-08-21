Ученые нашли уникальное сооружение в легендарном подводном городе Байя в Италии: о чем идет речь

В Неаполитанском заливе археологи нашли хорошо сохранившуюся римскую баню среди затопленных руин Байи — бывшего роскошного курорта Римской империи. Специалисты предполагают, что сооружение могло принадлежать к легендарной вилле Марку Туллию Цицерону, известному оратору и философу античности.

Объект впервые был обнаружен в 2023 году, а теперь он полностью задокументирован. Больше всего поражает мозаичный пол, который сохранился почти без повреждений и опирается на кирпичные столбики. Это часть системы суспензуры – римской технологии, позволявшей постепенно нагревать помещение благодаря циркуляции горячего воздуха. Исследователи считают, что баня могла быть лакоником – своего рода сауной, типичной для имений римской знати. Об этом сообщает Archaeology News.

Внутри еще заметны остатки фресок, когда-то украшавших стены и свидетельствующие о высоком статусе посетителей. На месте также нашли керамику, которую сейчас анализируют, чтобы определить время строительства и назначения здания. Если подтвердится, что комплекс действительно принадлежал Цицерону, это станет уникальной находкой – материальным свидетельством жизни одного из самых известных деятелей Рима.

Стоит отметить, что баня является частью затопленного города Байи, который во II веке до н. э стало престижным курортом благодаря целебным серным источникам. Здесь отдыхали и строили дворцы Марий, Лукулл, Юлий Цезарь, Август и Нерон, а сам город получил репутацию центра роскоши и интриг. Впоследствии из-за постепенного опускания почвы значительная его часть оказалась под водой — между XVI и XVIII веками.

Сегодня Байи является одним из самых больших подводных археологических парков мира, где можно увидеть улицы, статуи и виллы через дно специальных лодок или во время погружения с аквалангом.

