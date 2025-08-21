Вчені знайшли унікальну споруду у легендарному підводному місті Байя в Італії: про що йдеться

У Неаполітанській затоці археологи знайшли добре збережену римську лазню серед затоплених руїн Байї — колишнього розкішного курорту Римської імперії. Фахівці припускають, що споруда могла належати до легендарної вілли Марка Туллія Цицерона, відомого оратора й філософа античності.

Об’єкт вперше виявили у 2023 році, а тепер він повністю задокументований. Найбільше вражає мозаїчна підлога, яка збереглася майже без пошкоджень і спирається на цегляні стовпчики. Це частина системи суспензури — римської технології, що дозволяла рівномірно нагрівати приміщення завдяки циркуляції гарячого повітря. Дослідники вважають, що лазня могла бути лаконіком — свого роду сауною, типовою для маєтків римської знаті. Про це повідомляє Archaeology News.

Усередині ще помітні залишки фресок, які колись прикрашали стіни й свідчать про високий статус відвідувачів. На місці також знайшли кераміку, яку нині аналізують, аби визначити час зведення та призначення будівлі. Якщо підтвердиться, що комплекс дійсно належав Цицерону, це стане унікальною знахідкою — матеріальним свідченням життя одного з найвідоміших діячів Риму.

Варто зазначити, що лазня є лише частиною затопленого міста Байї, яке у II столітті до н. е. стало престижним курортом завдяки цілющим сірчаним джерелам. Тут відпочивали й будували палаци Марій, Лукулл, Юлій Цезар, Август і Нерон, а саме місто отримало репутацію осередку розкоші та інтриг. Згодом, через поступове опускання ґрунту, значна його частина опинилася під водою — між XVI та XVIII століттями.

Сьогодні Байї є одним із найбільших підводних археологічних парків світу, де можна побачити вулиці, статуї та вілли крізь дно спеціальних човнів або під час занурення з аквалангом.

