Ученые нашли первое упоминание слова 'абракадабра': им пользовались еще во 2 веке

Ученые обнаружили, что загадочное слово "Абракадабра", которое мы сегодня связываем с магией и колдовством, имело совсем другое предназначение в древности. Как выяснилось, его использовали римские врачи для лечения лихорадки еще во II веке нашей эры.

Это открытие стало возможным благодаря изучению медицинского труда римского ученого Квинта Серена Саммоника. В своей поэме "Liber Medicinalis" он подробно описал разнообразные лекарства и заклинания, среди которых впервые упоминается слово "Абракадабра". Саммоник рекомендовал записывать это слово на бумаге в виде треугольника и носить как амулет для защиты от лихорадки, пишет labrujulaverde.com.

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Считается, что Саммоник, воспитатель сыновей императора Септимия Севера, был последователем гностицизма – религиозного движения, сочетавшего элементы христианства, иудаизма и разных философских систем. Гностики верили в магическую силу слов и использовали амулеты с надписями для защиты от злых сил.

Интересно, что идея, что слова обладают магической силой, была распространена не только в древнем Риме, но и во многих других культурах. К примеру, в средневековые времена люди верили, что написание "Абракадабры" на дверях может защитить их от чумы.

Открытие римского происхождения слова "Абракадабра" бросает новый свет на историю медицины и магии. Оно показывает, как тесновато переплетались эти два понятия в древности и как люди находили разные методы борьбы с заболеваниями.

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