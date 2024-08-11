Обличчя з минулого: вченим вдалося відтворити вигляд давнього українця, що жив 10 тисяч років тому (фото)

Вчені з України досягли значного прогресу у розумінні історії нашої землі, успішно реконструювавши риси обличчя давньої людини, що населяла українські землі приблизно 10 тисяч років тому. Цей крок вперед був здійснений завдяки застосуванню передових технологій в поєднанні з детальним аналізом археологічних відкриттів.

Група науковців застосувала сучасний метод, щоб відновити обличчя людини, виходячи з форми її черепа та анатомічних даних. Дослідження включало аналіз умов життя представників Дніпро-донецької культури, виявивши при цьому сильно розвинуті жувальні мускули, які можуть вказувати на регулярне споживання їжі, що вимагає інтенсивного пережовування. Про це пише T4.

Зовнішність давнього українця

Відсутність зразків ДНК не дала змоги точно визначити фізичні характеристики, але на основі аналізу історичних даних вчені зробили припущення про зовнішність давніх мешканців України. Вони могли мати шкіру від світло-коричневої до темної, очі каштанового кольору та волосся темних відтінків, що було характерно для мисливців та збирачів мезолітичної та неолітичної епох. Характерною рисою представників Дніпро-донецької культури була також велика щелепа.

Реконструкція обличчя чоловіка, який жив на території України 10 тисяч років тому. Джерело: Ancestral Whispers

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Дніпро-донецька культура: особливості та значення

Культура, що розвивалася в басейні річок Дніпро та Донець, стала однією з наймасштабніших археологічних культур новітнього кам’яного віку на території сучасної України. Її населення займалися землеробством, скотарством, збиральництвом та рибальством, що свідчить про перехідний етап у розвитку суспільства.

Важлива ланка, а не безпосередні предки

Попри те, що мешканці цієї культури були корінними жителями території України, вони не стали прямими предками сучасних громадян нашої країни. Однак їх внесок у становлення індоєвропейських мовних груп є незаперечним, що пізніше призвело до появи багатьох народів на континенті.

Дослідження цієї культури відкриває нові перспективи для розуміння історії та еволюції населення на території України. Реконструкція обличчя давнього мешканця дає можливість заглянути в глибину століть та уявити повсякденне життя людей, які мешкали на цих землях задовго до нас. Це підкреслює багатство та складність історії України, а також її значний вклад у формування світової культури.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що під Києвом знайшли могили жінок, які були поховані з кільцями на шиях та відрами на ногах.

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