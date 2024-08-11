Лицо из прошлого: ученым удалось воссоздать облик древнего украинца, жившего 10 тысяч лет назад (фото)

Ученые из Украины достигли значительного прогресса в понимании истории нашей земли, успешно реконструировав черты лица древнего человека, населявшего украинские земли примерно 10 тысяч лет назад. Этот шаг вперед был осуществлен благодаря применению передовых технологий в сочетании с детальным анализом археологических открытий.

Группа ученых применила современный метод, чтобы восстановить лицо человека, исходя из формы его черепа и анатомических данных. Исследование включало анализ условий жизни представителей Днепро-донецкой культуры, обнаружив при этом сильно развитые жевательные мускулы, которые могут указывать на регулярное потребление пищи, требующей интенсивного пережевывания. Об этом пишет T4.

Внешность древнего украинца

Отсутствие образцов ДНК не позволило точно определить физические характеристики, но на основе анализа исторических данных ученые сделали предположение о внешности древних жителей Украины. Они могли иметь кожу от светло-коричневой до темной, глаза каштанового цвета и волосы темных оттенков, что было характерно для охотников и собирателей мезолитической и неолитической эпох. Характерной чертой представителей Днепро-донецкой культуры была также большая челюсть.

Реконструкция лица мужчины, жившего на территории Украины 10 тысяч лет назад. Источник: Ancestral Whispers

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Днепро-донецкая культура: особенности и значение

Культура, которая развивалась в бассейне рек Днепр и Донец, стала одной из самых масштабных археологических культур новейшего каменного века на территории современной Украины. Ее население занимались земледелием, скотоводством, собирательством и рыболовством, что свидетельствует о переходном этапе в развитии общества.

Важное звено, а не непосредственные предки

Несмотря на то, что жители этой культуры были коренными жителями территории Украины, они не стали прямыми предками современных граждан нашей страны. Однако их вклад в становление индоевропейских языковых групп неоспорим, что позже привело к появлению многих народов на континенте.

Исследование этой культуры открывает новые перспективы для понимания истории и эволюции населения на территории Украины. Реконструкция лица древнего жителя дает возможность заглянуть в глубину веков и представить повседневную жизнь людей, которые жили на этих землях задолго до нас. Это подчеркивает богатство и сложность истории Украины, а также ее значительный вклад в формирование мировой культуры.

Напомним, ранее UAportal писал, что под Киевом нашли могилы женщин, похороненных с кольцами на шеях и ведрами на ногах.

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