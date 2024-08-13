Науковці знайшли першу згадку слова 'абракадабра': ним користувалися ще у 2 столітті

Вчені виявили, що загадкове слово "Абракадабра", яке ми сьогодні пов'язуємо з магією та чаклунством, мало зовсім інше призначення в давнину. Як виявилося, його використовували римські лікарі для лікування лихоманки ще у II столітті нашої ери.

Це відкриття стало можливим завдяки вивченню медичної праці римського вченого Квінта Серена Саммоніка. У своїй поемі "Liber Medicinalis" він детально описав різноманітні ліки та заклинання, серед яких вперше згадується слово "Абракадабра". Саммонік рекомендував записувати це слово на папері у вигляді трикутника і носити як амулет для захисту від лихоманки, пише labrujulaverde.com.

Читайте також: Вченим вдалося відтворити парфуми одного із найвідоміших римських імператорів

Вважається, що Саммонік, вихователь синів імператора Септимія Севера, був послідовником гностицизму – релігійного руху, який поєднував елементи християнства, юдаїзму та різних філософських систем. Гностики вірили в магічну силу слів і використовували амулети з написами для захисту від злих сил.

Цікаво, що ідея про те, що слова мають магічну силу, була поширена не тільки в давньому Римі, але й у багатьох інших культурах. Наприклад, у середньовічні часи люди вірили, що написання "Абракадабри" на дверях може захистити їх від чуми.

Відкриття римського походження слова "Абракадабра" кидає нове світло на історію медицини та магії. Воно демонструє, наскільки тісно перепліталися ці два поняття в давнину і як люди шукали різноманітні способи боротьби з хворобами.

Раніше науковцям вдалося відтворити вигляд давнього українця, що жив 10 тисяч років тому.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!