Ученые изучили гробницу королевы Испании Элисенды де Монкада: были поражены найденным (фото)

В Барселоне археологи раскрыли гробницу королевы Элисенды де Монкада и несколько захоронений XIV века, обнаружив неожиданные детали, в том числе останки женщин со следами ножевых ранений. Исследование было проведено по случаю 700-летия основания монастыря Педральбес.

Ученые изучили около 20 захоронений, связанных с ранней историей обители, среди которых – сама королева Элисенда и первые настоятельницы монастыря. Целью работы было лучше понять как жизнь знатной женщины, так и быт женского монашеского сообщества средневековой Каталонии. Об этом пишет Live Science.

При раскрытии гробницы Элисенды исследователи установили, что ее останки были размещены в небольшом деревянном сундуке. Королеву похоронили в монашеской одежде, однако рядом обнаружили фрагменты шелковой ткани, украшенной золотом, а также следы ароматических трав — розмарина и мирта.

Предварительный анализ показал, что к моменту смерти ей было около 70 лет, что соответствует историческим данным. На костях зафиксированы признаки остеоартроза, характерные для пожилых людей.

Элисенда де Монкада была женой короля Арагона и Валенсии Хайме II, стала одной из самых влиятельных женщин своего времени. В 1326 году она основала монастырь Педральбес, а после смерти мужа жила рядом с ним до своей смерти в 1364 году.

Больше всего вопросов у исследователей вызвали другие захоронения, расположенные рядом с королевской гробницей.

В могиле первой настоятельницы монастыря Собераны д'Ольсет, кроме подтвержденных останков, обнаружили повреждения черепа, похожие на ножевые раны. Ученые выясняют, при каких обстоятельствах они могли появиться.

Еще более загадочной стала гробница, ранее считавшаяся погребением рыцаря. Внутри не обнаружили мужских останков — там были скелеты двух женщин и троих детей.

В погребении, которое связывают со второй настоятельницей Франческой Сапортелли, нашли останки не менее девяти человек разного времени захоронения. Среди них четыре мужских черепа со следами колотых ран, а также мумифицированные останки беременной женщины с плодом. Происхождение этих травм пока остается неизвестным.

Читайте также: Ученые разгадали секреты долины кувшинов в Лаосе (фото)

Предварительный анализ свидетельствует, что большинство похороненных принадлежало женщинам высокого статуса, многие из которых имели признаки возрастных заболеваний, в частности остеоартроза. Исследователи планируют провести ДНК-анализ костей и зубов, чтобы точнее идентифицировать погребенных, установить возможные родственные связи и проверить наличие давних болезней.

Таким образом, раскрытые гробницы не только подтвердили исторические факты о жизни королевы Элисенды, но и поставили перед наукой новые загадки погребений в монастыре Педральбес.

Напомним, испанской гробнице обнаружили египетский амулет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!