Таинственное сияние из бездны: ученые раскрыли загадку океана
В самых темных глубинах океана, куда не доходят лучи солнца, ученые совершили открытие, ошеломившее мировое сообщество исследователей. Международная команда ученых обнаружила черную акулу (Dalatias licha) – крупнейшего из известных биолюминесцентных жителей планеты.
Длина этого редкого существа может достигать около 1,8 метра. Как сообщает T4, результаты исследования, обнародованные в издании Frontiers in Marine Science, доказали, что черная акула вместе с двумя другими видами – чернобрюховой и южной фонарными акулами – способна излучать нежное голубовато-зеленое свечение.
Во время опыта в затемненном резервуаре акула устроила настоящее световое зрелище, которое, по словам ведущего исследователя Жерома Маллефе, было настолько поразительным, что он почти расплакался.
Причины появления такого свечения пока остаются загадкой. Ученые выдвигают гипотезу, что свечение может помогать акуле в охоте или служить маскировкой в сумеречной зоне океана. В отличие от большинства биолюминесцентных существ, у этих акул не найдено люциферина или бактерий, обычно отвечающих за свечение.
Исследователи предполагают, что этот процесс может контролироваться гормонами, однако для подтверждения этой теории требуются дополнительные эксперименты.
Это открытие открывает новые горизонты в исследовании того, как живые существа приспосабливаются к существованию в экстремальных условиях глубин океана.
