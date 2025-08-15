У найтемніших глибинах океану, куди не сягають промені сонця, науковці здійснили відкриття, що приголомшило світову спільноту дослідників. Міжнародна команда вчених виявила чорну акулу (Dalatias licha) – найбільшого з відомих біолюмінесцентних мешканців планети.

Довжина цієї рідкісної істоти може досягати близько 1,8 метра. Як повідомляє T4, результати дослідження, оприлюднені у виданні Frontiers in Marine Science, довели, що чорна акула разом із двома іншими видами – чорночеревою та південною ліхтарними акулами – здатна випромінювати ніжне блакитно-зелене світіння.

Під час досліду у затемненому резервуарі акула влаштувала справжнє світлове видовище, яке, за словами провідного дослідника Жерома Маллефе, було настільки вражаючим, що він "майже розплакався".

Причини появи такого світіння поки залишаються загадкою. Вчені висувають гіпотезу, що світіння може допомагати акулі у полюванні або слугувати маскуванням у сутінковій зоні океану. На відміну від більшості біолюмінесцентних істот, у цих акул не знайдено люциферину або бактерій, які зазвичай відповідають за світіння.

Таємниче сяйво з безодні: науковці розкрили загадку океану.

Дослідники припускають, що цей процес може контролюватися гормонами, проте для підтвердження цієї теорії потрібні додаткові експерименти.

Це відкриття відкриває нові горизонти у вивченні того, як живі істоти пристосовуються до існування в екстремальних умовах глибин океану.

