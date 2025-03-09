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Считался вымершим: на Галапагосских островах заметили птицу, которую не видели 200 лет

Цихоцкая Мария

Считался вымершим: на Галапагосских островах заметили птицу, которую не видели 200 лет
На Галапагосских островах заметили птицу, которую не видели 200 лет

Галапагосская пастушка, известного местным как пачай, который является эндемичным видом Галапагосских островов, в последний раз наблюдал Чарльз Дарвин на острове Флореана в 1835 году. В течение длительного времени этот вид считался вымершим на уровне острова и нуждался в реинтродукции из других частей Галапагосского архипелага.

Однако во время недавних полевых исследований он был снова обнаружен. Об этом пишет естествоиспытатель и писатель и создатель контента Меган Шерсби для BBC Wildlife.

В ходе исследований местный житель и охранник заметили птицу, а впоследствии пастушек был официально зарегистрирован в трех разных точках на острове, в том числе были сделаны шесть акустических записей, два визуальных наблюдения и одна фотография.

Его повторное появление спустя почти два столетия произошло благодаря проекту по восстановлению экосистемы острова Флореана, начатому в 2023 году экологическими организациями и местными жителями. Целью проекта было избавление острова от инвазивных видов, в том числе грызунов и диких кошек. Интересно, что пастушок также вернулся на соседний остров Пинсон в 2018 году после того, как в 2012 году с острова были полностью уничтожены грызуны. Ученая Паула Кастаньо отметила:

"Повторное открытие галапагосской пастушки подтверждает наблюдение со всего мира - устранение инвазивных угроз дает возможность местным видам невероятно восстанавливаться. Это большая победа для Флореаны, и она вдохновляет нас на новые достижения в восстановлении местных видов на этом острове".

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На данный момент неизвестно, появились ли пастушки на острове самостоятельно, были ли они там все время, но их популяция была чрезвычайно низкой и незаметной.

Это открытие не единственное на Галапагосских островах: на острове Рабида также произошло более длительное повторное появление — геккон, известный только по субфосильным записям старше 5000 лет, был вновь обнаружен благодаря усилиям по охране природы.

Интересно, что галапагосский пастушок входит в список из 12 видов животных, считавшихся локально вымершими на острове Флореана. Среди них гигантская черепаха Флореаны (или ее очень близкие гибридные потомки), пересмешник Флореаны, полоз Флореаны и галапагосская сипуха. Эти виды также будут подвергнуты реинтродукции в рамках экологического восстановления острова.

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