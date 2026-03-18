Считалась вымершей более 150 лет: на территории США заметили пушистое существо (фото)

К началу XX века куницы полностью исчезли из многих штатов США, однако ныне ученые фиксируют их триумфальное возвращение. Исследователи сообщили, что вид, более 150 лет отсутствующий в лесах Огайо, снова появился.

Сотрудники природоохранных организаций впервые за столетие зафиксировали куницу на камеру наблюдения за дикой природой. Об этом пишет Gizmodo.

Представители Cleveland Metroparks подробно описали этот случай: запись была сделана в прошлом году, и это первое подтвержденное наблюдение животного в местных лесах с 1800-х годов, когда популяции куниц были истреблены. Ученые считают, что возвращение млекопитающего свидетельствует об успехах программ по сохранению природы в Огайо и соседних штатах.

Куница, известная как Pekania pennanti или Martes pennanti, принадлежит к семье куни, в которую входят также ласки, выдры и барсуки. Эти древесные хищники питаются преимущественно кроликами, птицами и другими мелкими животными. Они даже способны охотиться на дикобразов, что делает их охотничьи навыки достаточно уникальными.

Читайте также: В Ивано-Франковской области нашли трипольскую фигурку быка в возрасте 6000 лет (фото)

Сегодня куницы широко распространены в северных лесах Северной Америки, но раньше их ареал охватывал гораздо большие территории США. В XIX-XX веках их численность в таких штатах, как Огайо, была резко сокращена из-за чрезмерной охоты и вырубки лесов.

К середине 1950-х годов во многих регионах были введены ограничения на охоту, что позволило животным выжить. Сейчас общая популяция куниц достаточно велика, хотя некоторые районы США они еще не освоили, что делает их недавнее возвращение в Огайо особенно важным.

Куница не единственное животное, возвращающееся в регион. Сходные восстановительные тенденции наблюдаются среди выдр, рысей и лебедей-сорок. Это подчеркивает значение охраны лесов, водно-болотных угодий и природных территорий, в частности, в рамках программы Cleveland Metroparks, для поддержки здоровых экосистем.

Напомним, в Германии обнаружили старейший пистолет.

