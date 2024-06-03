Правда или миф: почему запрещено высаживать туи возле дома

UAportal развенчал мифы, связанные с высаживанием туи возле дома, пролив свет на ложные представления, связанные с этим деревом. Несмотря на быстрый рост и неприхотливость в уходе, данное растение долгое время было связано с негативными суевериями и приметами.

Туя, вечнозеленое дерево, известное своей эстетической привлекательностью и приятным ароматом, незаслуженно получила репутацию "растения кладбища". По народным поверьям, туя символизирует скорбь и печаль, создавая якобы родство с усопшим.

Суеверия предполагают, что посадка туи возле дома может принести негативную энергию, что приводит к недомоганию, усталости и головной боли. Некоторые даже утверждают, что туя высасывает из человека энергию.

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Различные приметы и суеверия предостерегают от посадки туи в непосредственной близости к дому. Считается, что это может привлечь болезни и несчастья.

Одиноких женщин предостерегают обходить дерево стороной, поскольку считается, что оно отталкивает потенциальных кавалеров. Кроме того, старый миф утверждает, что значительный рост растения указывает на скорую смерть среди обитателей дома.

Если отбросить суеверия, то туя на самом деле имеет множество полезных свойств. Во-первых, ее хвоя обладает сильными антимикробными свойствами, что потенциально может помочь в профилактике сезонных заболеваний, если ее высадить на участке.

Во-вторых, хвоя этого дерева, накапливая статическую энергию, выполняет функцию природного очистителя воздуха, притягивая и уменьшая количество пыли в окрестностях. Кроме того, при посадке в качестве живой изгороди ее крона обеспечивает отличный шумозащитный барьер.

Напомним, ранее команда UAportal рассказывала, каких вещей нужно избавиться, чтобы в доме царил достаток.

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