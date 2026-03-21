Посреди озера Титикака нашли поселение 3500 до н.э. (фото)

Во время археологических исследований на Остров Солнца в акватории озеро Титикака ученые обнаружили следы древнейшего поселения. Современные анализы показали, что люди могли жить здесь еще около 3500 до н. е.

Об этом пишет Arkeonews. Ключевые данные получены из достопримечательности Чуксукуллу, которую исследовали ранее, но недавно повторно проанализировали с применением новейших методов. В частности, ученые использовали ускорительную масс-спектрометрию для датировки обугленных органических остатков. Результаты показали, что они относятся к периоду примерно между 3635 и 3381 до н. э., что подтверждает заселение острова еще в IV тысячелетии до нашей эры.

Это открытие делает эту локацию одной из древнейших заселенных в регионе Титикаки и свидетельствует, что люди освоили передвижение по озеру значительно раньше, чем считалось. Важную роль играет и география: даже при понижении уровня воды остров оставался отделенным от материка, поэтому добраться до него можно было только водным путем.

По мнению исследователей, древние жители использовали лодки для перевозки людей и грузов. Это значит, что поселение не было изолированным, а входило в более широкую систему передвижения и обмена.

Обнаруженные артефакты подтверждают эту гипотезу. Среди них — обсидиан, кварц и разные виды кремня, не встречающиеся на самом острове. Это свидетельствует о существовании развитых торговых связей и обмене на значительные расстояния. Таким образом, водные маршруты могли играть важную роль в регионе значительно раньше, чем предполагали ранее.

Слои поселения также показывают, что люди возвращались сюда в течение длительного времени, хотя постоянных сооружений не обнаружено. Это указывает на полуоседлый образ жизни. Жители активно использовали местные ресурсы — рыбу, растения и другие природные богатства, в том числе из богатого пищей залива Чалла.

Дополнительно обнаружены фрагменты керамики, датируемые XII-X веками до н. э., свидетельствуют о культурных контактах с материком. Стилистика этих изделий совпадает с континентальными образцами, что подтверждает регулярное взаимодействие между изолированными территориями.

В целом, это исследование не только уточняет хронологию заселения региона, но и меняет представление о развитии древних обществ в Андах. Он демонстрирует, что люди уже тогда были мобильными, владели навыками навигации и поддерживали широкие контакты.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !