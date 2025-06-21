Подо льдом Антарктиды нашли древний мир: на что наткнулись ученые на глубине 1,6 км

Ученые обнаружили скрытый участок суши в труднодоступном районе Восточной Антарктиды – так называемой Земле Уилкса. Эта область, расположенная в глубине континента, по площади примерно соответствует Бельгии.

Благодаря спутниковым снимкам и ледовым радарам, способным "заглянуть" сквозь толщу льда, исследователи установили: подо льдом сохранились остатки древнего ландшафта, который когда-то был покрыт реками, лесами и, возможно, даже пальмами. Об этом сообщает Daily Mail.

Возглавляющий исследование профессор Стюарт Джеймисон из Даремского университета отмечает: еще раньше ученые находили пыльцу у антарктического побережья – это свидетельствует, что когда-то на этом континенте царил богатый растительный мир.

В ходе нового исследования ученые выяснили, что скрытый подо льдом ландшафт простирается более чем на 31 тысячу квадратных километров. Исследователи сравнивают свое открытие с обнаружением настоящей "капсулы времени".

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Много миллионов лет назад Антарктида постепенно дрейфовала в южные широты, вместе с движением тектонических плит. Это изменение привело к образованию мощного океанического течения, отделившего материк от более теплых вод. В то же время снижение уровня CO₂ в атмосфере способствовало глобальному похолоданию.

Совокупность этих изменений со временем привела к формированию огромных ледниковых щитов, превратив Антарктиду в ледяную пустыню, которую мы знаем сегодня. Как замечает профессор Джеймисон, территория под Восточноантарктическим ледовым щитом до сих пор исследована хуже поверхности Марса. Сейчас ученые анализируют небольшой участок этого скрытого рельефа, чтобы лучше понять, как изменялся ландшафт и ледниковый щит на протяжении миллионов лет.

Ученые обнаружили впечатляющий доисторический ландшафт, скрытый под толщей льда в Антарктиде: горные хребты и глубокие долины оставались запертыми в ледяной ловушке в течение миллионов лет.

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В ходе исследования было выявлено три больших повышения рельефа – каждое протяженностью от 120 до 168 км и шириной до 85 км. Их разделяют широкие долины до 40 км, которые углубляются почти в 1,2 км. В отличие от большинства ледников, активно трансформирующих ландшафт, лед в этом регионе Восточной Антарктиды очень холодный и почти не двигается – его смещение не превышает 4,8 метра в год.

Ученые пришли к выводу, что очень медленное перемещение ледникового покрова позволило сохранить рельеф почти в первозданном состоянии. Этот ледник классифицируется как "холодный", то есть лед прочно замерз с почвой и почти не влечет за собой эрозию. Профессор экологической геофизики Нил Росс, один из соавторов исследования, отметил: удивительно, что этот древний рельеф по сути все время оставался на виду, хотя о нем никто не догадывался. Эта "капсула времени", по его словам, способна дать представление о глубокой истории Восточноантарктического ледового щита и подсказать, как он будет реагировать на климатические изменения в будущем.

В ходе исследования ученые применяли спутниковые технологии для выявления слабых неровностей во льду и с помощью компьютерного моделирования реконструировали изменение ландшафта в течение миллионов лет.

Сейчас исследователи уверены, что этот участок дает редкий шанс заглянуть в далекое прошлое Антарктиды, еще до того, как его укрыл лед. Как рассказал профессор Стюарт Джеймисон, сохранившаяся поверхность демонстрирует черты, типичные для речных систем, существовавших задолго до появления ледникового покрова. В те времена Антарктида, вероятно, имела умеренный климат с густыми лесами и полноводными реками.

Около 14 миллионов лет назад растущий ледниковый щит Восточной Антарктиды накрыл эту территорию. Даже в более теплые периоды, в частности в среднем плиоцене примерно 3 миллиона лет назад, лед оставался невозмутимым. Даже если частично таял, этого было недостаточно, чтобы открыть скрытую территорию. Это открытие особенно важно сегодня, когда уровень CO₂ и глобальная температура снова приближаются к значениям, при которых когда-то на планете еще не было антарктического льда.

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