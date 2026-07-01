Почему над алмазным карьером в Якутии запрещено перемещение самолетов: вы будете поражены (фото)

Среди суровых ландшафтов Якутии на востоке России расположен один из самых больших в мире карьеров - "Мир". Его глубина достигает около 525 метров, а диаметр составляет примерно 1,2 км, из-за чего эта гигантская структура видна даже из космоса. В то же время, это не просто карьер, а одно из ключевых алмазных месторождений, открытое советскими геологами в 1955 году.

Об этом пишет Interesting Engineering. Как отмечает издание, открытие произошло в период, когда экономика СССР нуждалась в восстановлении после Второй мировой войны. Выявленные залежи алмазов имели стратегическое значение для государства, а сделавшие находку геологи были отмечены Ленинской премией — одной из самых высоких наград того времени.

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Промышленное освоение месторождения стартовало в 1957 году, но работы столкнулись с экстремальными условиями. В регионе зима длится до семи месяцев, а температура часто падает до -40 °C. Летом же вечная мерзлота превращается в труднопроходимую грязь, что усложняет строительство и эксплуатацию объекта. Несмотря на это, добыча постепенно наращивалась и впоследствии сделала карьер одним из самых прибыльных в СССР.

Уже в 1960-х годах Мир стал крупнейшим алмазным карьером Советского Союза. Ежегодно здесь добывалось около 10 миллионов каратов алмазов (примерно 2 тонны), и примерно пятая часть из них обладала ювелирным качеством. Карьер работал открытым способом до 2001 года, когда из-за вопросов безопасности перешли к подземной добыче с помощью системы тоннелей. Этот процесс продолжается и сейчас под управлением компании "Алроса" - одного из крупнейших производителей алмазов в мире.

Особое внимание привлекает и то, что над карьером ограничено воздушное пространство. Из-за огромных размеров и особенностей рельефа он может создавать опасные воздушные потоки, представляющие риск для малых летательных аппаратов и вертолетов. Именно поэтому полеты над этой зоной строго контролируются.

Напомним, на затопленном острове в США была обнаружена заброшенная больница 1800-лет.

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