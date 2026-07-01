Чому над алмазним карʼєром у Якутії заборонене переміщення літаків: ви будете вражені (фото)

Посеред суворих ландшафтів Якутії на сході Росії розташований один із найбільших у світі кар’єрів — "Мир". Його глибина сягає близько 525 метрів, а діаметр становить приблизно 1,2 км, через що ця гігантська структура помітна навіть із космосу. Водночас це не просто кар’єр, а одне з ключових алмазних родовищ, відкрите радянськими геологами у 1955 році.

Про це пише Interesting Engineering. Як зазначає видання, відкриття сталося в період, коли економіка СРСР потребувала відновлення після Другої світової війни. Виявлені поклади алмазів мали стратегічне значення для держави, а геологи, які зробили знахідку, були відзначені Ленінською премією — однією з найвищих нагород того часу.

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Промислове освоєння родовища стартувало у 1957 році, але роботи одразу зіткнулися з екстремальними умовами. У регіоні зима триває до семи місяців, а температура часто падає до -40 °C. Влітку ж вічна мерзлота перетворюється на важкопрохідну багнюку, що ускладнює будівництво та експлуатацію об’єкта. Попри це, видобуток поступово нарощувався і згодом зробив кар’єр одним із найприбутковіших у СРСР.

Уже в 1960-х роках "Мир" став найбільшим алмазним кар’єром Радянського Союзу. Щороку тут видобували близько 10 мільйонів каратів алмазів (приблизно 2 тонни), і приблизно п’ята частина з них мала ювелірну якість. Кар’єр працював у відкритий спосіб до 2001 року, коли через питання безпеки перейшли до підземного видобутку за допомогою системи тунелів. Цей процес триває й нині під управлінням компанії "Алроса" — одного з найбільших виробників алмазів у світі.

Окрему увагу привертає й те, що над кар’єром обмежено повітряний простір. Через величезні розміри та особливості рельєфу він може створювати небезпечні повітряні потоки, які становлять ризик для малих літальних апаратів і гелікоптерів. Саме тому польоти над цією зоною суворо контролюються.