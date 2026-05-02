Одна из важнейших находок эпохи викингов: в Норвегии обнаружили клад из 3000 монет (фото)

В восточной части Норвегии археологи зафиксировали одну из самых ценных находок времен викингов — клад из более 3000 серебряных монет. Обнаружение неподалеку от города Рена уже назвали историческим событием, ведь оно открывает новые детали о торговле, богатстве и денежном обращении в конце эпохи викингов.

Об этом сообщает Arkeonews.Клад получил название "Сокровище Мерстада" — в честь фермы, возле которой его нашли. Первыми на монеты натолкнулись 10 апреля поисковики Вегард Сорли и Руне Сетре, которые сначала обнаружили только 19 серебряных экземпляров. Вместо последующих самостоятельных поисков они сразу сообщили о находке специалистов.

По прибытии археологов количество найденных монет быстро возросло: сначала до 70, а впоследствии превысило 3000. В результате это стало самым известным монетным сокровищем времен викингов, когда-либо найденным в Норвегии. Представители муниципалитета Иннландет подчеркнули, что масштаб открытия беспрецедентен. Особую ценность добавляет и то, что участок раньше не изучался археологами.

Оперативное сообщение о находке позволило быстро взять охраняемую территорию и избежать вмешательства посторонних лиц. Основную часть монет передали Музею культурной истории в Осло, где они будут проходить консервацию и научное исследование.

Исследователей приятно удивило состояние артефактов. Из-за малого количества камней в почве серебро хорошо сохранилось, несмотря на века сельскохозяйственных работ. Многие монеты остались почти невредимыми, что позволяет детально изучить денежное обращение тех суток.

Специалисты датируют клад примерно 1050 годом — завершающим этапом эпохи викингов. По словам экспертов, большинство монет имеют немецкое и английское происхождение. Это свидетельствует об активных международных связях, ведь серебро тогда распространялось через торговлю, выплату дани, походы и политические договоренности.

Особую ценность составляют норвежские монеты. Вероятно, они были отчеканены незадолго до сокрытия клада — во времена правления короля Харальда Хардсовета, после возвращения из Византии способствовавшего развитию национальной монетной системы около 1045 года. Это был период перехода к усиленному королевскому контролю над денежным обращением.

Археологи предполагают, что монеты хранились в кожаном мешке или другом контейнере, который со временем разложился. Дальнейшая вспашка поля разбрасывала сокровище на значительной площади, поэтому монеты находят в разных местах. Почему именно клад оказался под землей, пока неизвестно. Подобные ценности могли хоронить как жертву богам или как способ обезопасить имущество в неспокойные времена.

Точную стоимость клада определить сложно, однако исторические источники свидетельствуют: такого количества серебра могло хватить на покупку фермы. Это означает, что речь идет о значительном богатстве, которое могло принадлежать богатому человеку, семье или даже всей общине.

Ученые не исключают новых открытий на этой территории. В ближайшие годы исследования будут продолжаться, ведь при повторных раскопках могут найти дополнительные монеты или другие ценные артефакты.

Клад Мерстада уже стал важным источником для изучения торговых путей, развития монетного дела и способов сохранения богатства в конце суток викингов. Он также подтверждает, как тесно Норвегия была связана с более широкими европейскими процессами того времени.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!