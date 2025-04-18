Новая эра стоматологии: впервые в истории ученые вырастили человеческие зубы в лаборатории

Ученые из Королевского колледжа Лондона впервые сумели вырастить человеческий зуб в лаборатории. По их словам, это открытие может проложить путь к тому, чтобы в будущем люди могли естественным путем восстанавливать утраченные зубы вместо пломбирования или установки имплантов.

Об этом сообщает The Telegraph. Специалистам удалось создать специальную среду, имитирующую природные условия формирования зуба. Благодаря этому клетки стали взаимодействовать между собой, запуская процесс развития зубной ткани.

Доктор Ана Анджелова Вольпони, возглавляющая направление регенеративной стоматологии в Королевском колледже, назвала это исследование потенциально революционным для стоматологии. В научной работе также упоминается, что некоторые животные – например слоны или акулы – способны постоянно выращивать новые зубы, тогда как у человека есть только один набор постоянных.

Проект осуществлялся в сотрудничестве с Имперским колледжем Лондона и продолжался более десяти лет. Исследователи подчеркивают, что пломбы – далеко не идеальный способ лечения: со временем они ослабляют зуб, имеют ограниченный срок службы и могут вызвать дополнительные проблемы от разрушения до повышенной чувствительности.

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Ученый с факультета стоматологии, оральной и черепно-лицевой медицины Сюэчень Чжан также высказался по поводу недостатков имплантов. По его словам, этот метод не совершенен, поскольку требует хирургического вмешательства и качественного сращивания с костной тканью. "И пломбы, и импланты – это искусственные решения, не способные полностью восстановить естественные функции зуба, что может создать проблемы в будущем", – подчеркнул исследователь.

Зато выращенные в лаборатории зубы могут восстанавливаться естественным путем, встраиваясь в челюсть так же, как и настоящие. Они будут крепче, служат дольше, не будут вызывать реакции отторжения и обеспечивать более надежное и биологически совместное решение проблемы, чем традиционные стоматологические методы.

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