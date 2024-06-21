'Ні в якому разі': что не так с этим словосочетанием

Часто мы неправильно переводим изречения "в случае необходимости", "ни в коем случае" и "вот случая к случаю". Мовознатец Александр Авраменко разъяснил, как избежать этих ошибок.

Когда мы хотим перевести русское изречение "в случае необходимости", часто употребляем неправильный вариант "у випадку необхідності". Но это некорректно. Также другие русские изречения нередко переводятся дословно, что является большой ошибкой.

Известный украинский языковед Александр Авраменко объяснил в своем уроке, как правильно переводить такие изречения и избегать ошибок.

"Сегодня поговорим о слове "случай", которое часто употребляют не там, где нужно. Например, языковое клише "у випадку необхідності" - это буквальный перевод русского "в случае необходимости". Правильное украинское соответствие - "у разі потреби" або "за потреби", – объяснил языковед.

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Он также отметил, что распространенное выражение "у більшості випадків" (от русского "в большинстве случаев") следует переводить как "здебільшого" или "переважно".

Авраменко привел несколько примеров правильного перевода русских изречений:

русское "ни в коем случае" – "у жодному разі",

"от случая к случаю" – "коли-не-коли", "вряди-годи".

"Итак, запомните клише, в которых слово "случай" лишнее. Изучим язык, который передали нам наши предки", — подытожил языковед.

Напомним, ранее UAportal писал, как заменить выражение "жесть" на украинском языке.

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