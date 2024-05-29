Легіт, бережина, путівець: цікаві українські слова, про які ви не знали

В українській мові, що налічує понад 256 тисяч слів, приховано безліч цікавих, рідкісних та стародавніх скарбів. Ці слова не лише розширюють наш словниковий запас, але й дають можливість глибше пізнати історію та культуру українського народу.

Проте, окрім актуальних неологізмів, існує безліч самобутніх, красивих, іноді й рідко вживаних слів, які роблять нашу мову неповторною. Про це пише vinnitsa.info.

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Слова, які чарують красою:

Легіт: легкий та приємний вітерець.

легкий та приємний вітерець. Видноколо: обрій, горизонт.

обрій, горизонт. Путівець: польова дорога.

польова дорога. Хутко: дуже швидко.

дуже швидко. Бережина: узбережжя, берег.

Чічка: квітка або красива дівчина.

квітка або красива дівчина. Цитринка: лимон.

лимон. Шабатура: скринька, коробка.

скринька, коробка. Галявина: поляна.

поляна. Люстерко: дзеркало.

дзеркало. Свічадо: підвісний свічник.

підвісний свічник. Весніти: відчувати весну.

відчувати весну. Яблуневоцвітно: білосніжний, як яблуневий цвіт.

білосніжний, як яблуневий цвіт. Бистроплин: швидкоплинний.

Слова, що наповнюють душу теплом:

Мацюпенький: зовсім маленький.

зовсім маленький. Писклятко: маленька дитинка.

маленька дитинка. Ясочко: ласкаве звернення до коханої людини.

ласкаве звернення до коханої людини. Леліточко: пестливе звернення до дівчини.

пестливе звернення до дівчини. Лялюся: лялька.

Смішні та кумедні слова:

Жахастик: страшилка.

страшилка. Ушелепатися: ненароком потрапити.

ненароком потрапити. Чеберяти: швидко рухати ногами.

швидко рухати ногами. Квецяти: мастити, вимащувати.

мастити, вимащувати. Зюзя: мороз.

мороз. Баляндраси: пусті та веселі розмови.

пусті та веселі розмови. Кецик: шматочок.

шматочок. Спиж: бронза.

Складні та незвичні слова:

А-фторсульфо-нилоксиалканперфторкарбонова кислота: найдовше слово в українській мові (38 букв).

найдовше слово в українській мові (38 букв). Реструктуризований: змінений за структурою.

змінений за структурою. Законтрактований: закріплений договором.

Цистопростатовезикулектомія: складна медична операція.

складна медична операція. Вакциноконтрольований: контрольований за допомогою вакцин.

контрольований за допомогою вакцин. Держпродспоживслужба: державна служба з питань безпечності харчових продуктів та непродовольчих товарів.

державна служба з питань безпечності харчових продуктів та непродовольчих товарів. Мультипарадигмальний: ґрунтується на декількох парадигмах.

Стародавні та рідкісні слова:

Закопилити губи: зазнаватися або вередувати.

зазнаватися або вередувати. Коцик: покривало або однобічний килим з ворсу.

покривало або однобічний килим з ворсу. Пивниця: шинок.

Блават: волошка.

волошка. Кремзлики: деруни.

деруни. Студенець: холодець.

холодець. Бабка: запіканка.

запіканка. Вертун: штрудель.

штрудель. Готовизна: запаси харчів.

запаси харчів. Хідник: тротуар.

тротуар. Ринва: труба.

труба. Сочка: лінза.

лінза. Герць: двобій.

двобій. Партика: скибка.

скибка. Обрус: скатертина.

Цікаві діалектні слова:

Вар'ят: божевільний, неврівноважений (західноукраїнське).

божевільний, неврівноважений (західноукраїнське). Паяц: блазень (західноукраїнське).

блазень (західноукраїнське). Гарбата: чай (західноукраїнське).

чай (західноукраїнське). Лайдак: гульвіса, ледар, безхатченко (західноукраїнське).

Пошивка: наволочка для подушки (західноукраїнське).

наволочка для подушки (західноукраїнське). Сторчкопад: перпендикуляр (західноукраїнське).

Нагадаємо, український мовознавець Василь Вінницький надав чітке пояснення щодо вживання слів "дзвінок" та "дзвоник" в українській мові.

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