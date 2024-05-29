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Легіт, бережина, путівець: цікаві українські слова, про які ви не знали

Ігор Романько

Список цікавих та автентичних українських слів
Список цікавих та автентичних українських слів

В українській мові, що налічує понад 256 тисяч слів, приховано безліч цікавих, рідкісних та стародавніх скарбів. Ці слова не лише розширюють наш словниковий запас, але й дають можливість глибше пізнати історію та культуру українського народу.

Проте, окрім актуальних неологізмів, існує безліч самобутніх, красивих, іноді й рідко вживаних слів, які роблять нашу мову неповторною. Про це пише vinnitsa.info.

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Слова, які чарують красою:

  • Легіт: легкий та приємний вітерець.
  • Видноколо: обрій, горизонт.
  • Путівець: польова дорога.
  • Хутко: дуже швидко.
  • Бережина: узбережжя, берег.
  • Чічка: квітка або красива дівчина.
  • Цитринка: лимон.
  • Шабатура: скринька, коробка.
  • Галявина: поляна.
  • Люстерко: дзеркало.
  • Свічадо: підвісний свічник.
  • Весніти: відчувати весну.
  • Яблуневоцвітно: білосніжний, як яблуневий цвіт.
  • Бистроплин: швидкоплинний.

Слова, що наповнюють душу теплом:

  • Мацюпенький: зовсім маленький.
  • Писклятко: маленька дитинка.
  • Ясочко: ласкаве звернення до коханої людини.
  • Леліточко: пестливе звернення до дівчини.
  • Лялюся: лялька.

Смішні та кумедні слова:

  • Жахастик: страшилка.
  • Ушелепатися: ненароком потрапити.
  • Чеберяти: швидко рухати ногами.
  • Квецяти: мастити, вимащувати.
  • Зюзя: мороз.
  • Баляндраси: пусті та веселі розмови.
  • Кецик: шматочок.
  • Спиж: бронза.

Складні та незвичні слова:

  • А-фторсульфо-нилоксиалканперфторкарбонова кислота: найдовше слово в українській мові (38 букв).
  • Реструктуризований: змінений за структурою.
  • Законтрактований: закріплений договором.
  • Цистопростатовезикулектомія: складна медична операція.
  • Вакциноконтрольований: контрольований за допомогою вакцин.
  • Держпродспоживслужба: державна служба з питань безпечності харчових продуктів та непродовольчих товарів.
  • Мультипарадигмальний: ґрунтується на декількох парадигмах.

Стародавні та рідкісні слова:

  • Закопилити губи: зазнаватися або вередувати.
  • Коцик: покривало або однобічний килим з ворсу.
  • Пивниця: шинок.
  • Блават: волошка.
  • Кремзлики: деруни.
  • Студенець: холодець.
  • Бабка: запіканка.
  • Вертун: штрудель.
  • Готовизна: запаси харчів.
  • Хідник: тротуар.
  • Ринва: труба.
  • Сочка: лінза.
  • Герць: двобій.
  • Партика: скибка.
  • Обрус: скатертина.

Цікаві діалектні слова:

  • Вар'ят: божевільний, неврівноважений (західноукраїнське).
  • Паяц: блазень (західноукраїнське).
  • Гарбата: чай (західноукраїнське).
  • Лайдак: гульвіса, ледар, безхатченко (західноукраїнське).
  • Пошивка: наволочка для подушки (західноукраїнське).
  • Сторчкопад: перпендикуляр (західноукраїнське).

Нагадаємо, український мовознавець Василь Вінницький надав чітке пояснення щодо вживання слів "дзвінок" та "дзвоник" в українській мові.

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