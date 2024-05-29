Легіт, бережина, путівець: цікаві українські слова, про які ви не знали
В українській мові, що налічує понад 256 тисяч слів, приховано безліч цікавих, рідкісних та стародавніх скарбів. Ці слова не лише розширюють наш словниковий запас, але й дають можливість глибше пізнати історію та культуру українського народу.
Проте, окрім актуальних неологізмів, існує безліч самобутніх, красивих, іноді й рідко вживаних слів, які роблять нашу мову неповторною. Про це пише vinnitsa.info.
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Слова, які чарують красою:
- Легіт: легкий та приємний вітерець.
- Видноколо: обрій, горизонт.
- Путівець: польова дорога.
- Хутко: дуже швидко.
- Бережина: узбережжя, берег.
- Чічка: квітка або красива дівчина.
- Цитринка: лимон.
- Шабатура: скринька, коробка.
- Галявина: поляна.
- Люстерко: дзеркало.
- Свічадо: підвісний свічник.
- Весніти: відчувати весну.
- Яблуневоцвітно: білосніжний, як яблуневий цвіт.
- Бистроплин: швидкоплинний.
Слова, що наповнюють душу теплом:
- Мацюпенький: зовсім маленький.
- Писклятко: маленька дитинка.
- Ясочко: ласкаве звернення до коханої людини.
- Леліточко: пестливе звернення до дівчини.
- Лялюся: лялька.
Смішні та кумедні слова:
- Жахастик: страшилка.
- Ушелепатися: ненароком потрапити.
- Чеберяти: швидко рухати ногами.
- Квецяти: мастити, вимащувати.
- Зюзя: мороз.
- Баляндраси: пусті та веселі розмови.
- Кецик: шматочок.
- Спиж: бронза.
Складні та незвичні слова:
- А-фторсульфо-нилоксиалканперфторкарбонова кислота: найдовше слово в українській мові (38 букв).
- Реструктуризований: змінений за структурою.
- Законтрактований: закріплений договором.
- Цистопростатовезикулектомія: складна медична операція.
- Вакциноконтрольований: контрольований за допомогою вакцин.
- Держпродспоживслужба: державна служба з питань безпечності харчових продуктів та непродовольчих товарів.
- Мультипарадигмальний: ґрунтується на декількох парадигмах.
Стародавні та рідкісні слова:
- Закопилити губи: зазнаватися або вередувати.
- Коцик: покривало або однобічний килим з ворсу.
- Пивниця: шинок.
- Блават: волошка.
- Кремзлики: деруни.
- Студенець: холодець.
- Бабка: запіканка.
- Вертун: штрудель.
- Готовизна: запаси харчів.
- Хідник: тротуар.
- Ринва: труба.
- Сочка: лінза.
- Герць: двобій.
- Партика: скибка.
- Обрус: скатертина.
Цікаві діалектні слова:
- Вар'ят: божевільний, неврівноважений (західноукраїнське).
- Паяц: блазень (західноукраїнське).
- Гарбата: чай (західноукраїнське).
- Лайдак: гульвіса, ледар, безхатченко (західноукраїнське).
- Пошивка: наволочка для подушки (західноукраїнське).
- Сторчкопад: перпендикуляр (західноукраїнське).
Нагадаємо, український мовознавець Василь Вінницький надав чітке пояснення щодо вживання слів "дзвінок" та "дзвоник" в українській мові.
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