Ніяких "жесть": як влучно висловитись з приводу ситуації українською мовою

Погана, несподівана новина може викликати у нас шок, який супроводжується вигуком. Ні, йдеться не про нецензурну лексику. Дуже часто в такому разі можна почути "це жесть". Але насправді це російське слово. Розповідаємо, як сказати правильно українською "жесть", які варіанти можливі, а їх чимало.

Отже, немає жодної причини вживати російське слово, в українській мові вибір вигуків значно більший і можна підібрати найбільш відповідний у кожній конкретній ситуації. Пам'ятайте, що наша мова багата і різноманітна, не бійтеся використовувати її багатство, пише ТСН.

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Походження вигуку "жесть!"

Спочатку розберемося, звідки пішло це слово. Отже, слово "жесть" - суто російське. Його значення в російській мові - тонкий лист сталі, покритий захисним шаром кольорового металу, тобто вид будівельного матеріалу. Чому в російській він отримав таке переносне значення, почав використовуватися в таких випадках?

Таке переносне значення, "як усе погано", він отримав як скорочення від російських слів "жестко" або "жестоко". Як стверджував професор Олександр Пономарів, в українській мові слова "жесть" взагалі не існує. Замість нього на позначення будівельного матеріалу потрібно вживати питомо українські слова "жерсть" або "бляха". А громіздка конструкція "жестяная банка" перекладається з російської як "бляшанка".

Як правильно сказати "жесть" українською

Слово "жесть" використовують у російській мові як вигук у напружених, страшних, небезпечних чи неприємних ситуаціях або просто в несподіваних. Одним словом, у всіх випадках життя. В українській мові ширший вибір слів для вираження подібних реакцій.

Ось декілька варіантів:

"Страх" або "жах": Передає негативну реакцію з іронічним відтінком, щоб підкреслити безпідставність, надмірність переживань.

"Лихо" або "лишенько" : Негативна реакція з відтінком жалю чи співчуття.

: Негативна реакція з відтінком жалю чи співчуття. "Трясця" : Лайливий вигук, який демонструє сильні, здебільшого негативні емоції. Може використовуватися у конструкції "трясця комусь" як лайка чи прокльон.

: Лайливий вигук, який демонструє сильні, здебільшого негативні емоції. Може використовуватися у конструкції "трясця комусь" як лайка чи прокльон. "Ой леле" : Вигук може передавати спектр таких негативних емоцій як здивування, страх, нарікання, жаль, співчуття тощо.

: Вигук може передавати спектр таких негативних емоцій як здивування, страх, нарікання, жаль, співчуття тощо. В деяких ситуаціях можна вживати "овва" та "отакої": Вигуки, які демонструють здивування, є доволі нейтральними за емоційним забарвленням.

Нагадаємо, раніше Авраменко пояснив, який наголос у слові "вишиванка" правильний.

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