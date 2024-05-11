Никаких "жесть": как метко высказаться по поводу ситуации на украинском языке

Плохая, неожиданная новость может вызвать у нас шок, сопровождающийся возгласом. Нет, речь идет не о нецензурной лексике. Очень часто в таком случае можно услышать "это жесть". Но на самом деле это русское слово. Рассказываем, как сказать правильно на украинском "жесть", какие варианты возможны, а их немало.

Следовательно, нет никакой причины употреблять русское слово, в украинском языке выбор возгласов значительно больше и можно подобрать наиболее подходящий в каждой конкретной ситуации. Помните, что наш язык богат и разнообразен, не бойтесь использовать его богатство, пишет ТСН.

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Происхождение возгласа "жесть!"

Сначала разберемся, откуда пошло это слово. Итак, слово "жесть" – чисто русское. Его значение в русском языке – тонкий лист стали, покрытый защитным слоем цветного металла, то есть вид строительного материала. Почему в русском он получил такое переносное значение, начал использоваться в таких случаях?

Такое переносное значение, "как все плохо", он получил как сокращение от русских слов "жестко" или "жестоко". Как утверждал профессор Александр Пономарев, в украинском языке слова "жесть" вообще не существует. Вместо него на обозначение строительного материала нужно употреблять удельно украинские слова "жесть" или "жесть". А громоздкая конструкция "жестяная банка" переводится с русского как "косточка".

Как правильно сказать "жесть" на украинском

Слово "жесть" используется в русском языке как восклицание в напряженных, страшных, опасных или неприятных ситуациях или просто в неожиданных. Одним словом, во всех случаях жизни. В украинском языке более широкий выбор слов для выражения подобных реакций.

Вот несколько вариантов:

"Страх" или "ужас" : Передает негативную реакцию с ироническим оттенком, чтобы подчеркнуть безосновательность, избыточность переживаний.

"Горе" или "лишенько" : Отрицательная реакция с оттенком сожаления или сострадания.

: Отрицательная реакция с оттенком сожаления или сострадания. "Трясца" : Ругательный возглас, демонстрирующий сильные, в основном негативные эмоции. Может использоваться в конструкции "тряска кому-то" в качестве ругательства или проклятия.

: Ругательный возглас, демонстрирующий сильные, в основном негативные эмоции. Может использоваться в конструкции "тряска кому-то" в качестве ругательства или проклятия. "Ой леле" : Восклицание может передавать спектр таких негативных эмоций как удивление, страх, сетование, сожаление, сострадание и т.д.

: Восклицание может передавать спектр таких негативных эмоций как удивление, страх, сетование, сожаление, сострадание и т.д. В некоторых ситуациях можно употреблять "овва" и "атакой" : Возгласы, демонстрирующие удивление, довольно нейтральны по эмоциональной окраске.

Напомним, ранее Авраменко объяснил, какой ударение в слове "вышиванка" правильный.

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