На территории Испании обнаружили средневековое сокровище: чем интересно (фото)

В окрестностях исторического центра Толедо, одного из самых влиятельных городов средневековой Испании, археологи во время ремонтных работ в частной резиденции на улице Bajada del Pozo Amargo обнаружили настоящее сокровище — 35 деревянных полихромных панелей XIII–XIV веков. Эти панели, скрытые веками под более поздними слоями строительства, дают новое представление о культурной и политической жизни Кастильского королевства в эпоху Альфонсо X, Санчо IV и Фернандо IV.

Об открытии сообщает Heritage Daily. Находка произошла случайно: во время реконструкции дома рабочие наткнулись на скрытый слой старинной древесины. Раскопки провела команда специалистов, и вскоре стало ясно, что речь идет о редком образце средневекового декоративного искусства. Панели датируются периодом, когда Толедо был политическим, религиозным и интеллектуальным центром Кастилии – городом, где пересекались христианская, мусульманская и иудейская культуры.

Каждая панель украшена яркими полихромными росписями: на них изображены сцены придворной жизни, рыцарские поединки, философские дискуссии, образы монархов, дворян, ученых и воинов. Эти сюжеты являются ценным свидетельством того, как средневековые профессионалы передавали идеи власти, знаний и рыцарской чести. Полихромные деревянные панели часто украшали потолки парадных залов, гостиные и библиотеки элитных домов. Многие такие произведения искусства со временем были утрачены, уничтожены или использованы повторно в более поздних зданиях. В этом случае панели сохранились именно благодаря тому, что их использовали в качестве основы для нового пола — ненамеренная защита оказалась спасительной.

Читайте также: В Ивано-Франковской области нашли трипольскую фигурку быка в возрасте 6000 лет (фото)

Сейчас панели находятся в коллекции музея Санта-Крус в Толедо. Специалисты проводят консервационные работы: стабилизируют древесину, укрепляют росписи и очищают поверхности от более поздних наслоений. Выставка "Скрывающий город: образы средневекового двора Толедо" в Национальном археологическом музее уже представила часть находки широкой публике.

Эта находка имеет большое значение для понимания средневековой истории Толедо. Она дает прямые визуальные доказательства существования развитой придворной культуры, где искусство, политика и образование тесно переплетались. Изображения на панелях показывают не только эстетику эпохи, но и идеологические приоритеты правителей Кастилии – прославление мудрости, рыцарства и королевской власти.

Напомним, в Израиле была найдена древняя печать в возрасте 2700 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !